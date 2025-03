Küchenbrand – Bewohnerin leicht verletzt

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFFENBURG – Am Sonntagmorgen ist es in einem Einfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung in der Küche gekommen. Die 83-jährige Bewohnerin wurde hierbei leicht verletzt.

Am Sonntag, gegen 08:35 Uhr, klingelte eine Caritas-Mitarbeiterin bei der 83-jährigen Frau, um nach dem Rechten zu schauen. Beim Öffnen der Haustüre des Einfamilienhauses in der Bornthalstraße, bemerkte die Mitarbeiterin den Rauch. Als sie die Wohnung betrat, stellte die Frau fest, dass die 83-Järhige versehentlich Zeitschriften auf den angeschalteten Herd abgelegt hatte. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden und kein offenes Feuer.

Die 83-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.