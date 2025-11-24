Küchenbrand in Mehrfamilienhaus – mehrere Personen verletzt – Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Am Sonntagnachmittag ist es in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Schiestlstraße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Mehrere Bewohner mussten von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Zur Ursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16:40 Uhr wurde der Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Als erste Polizeikräfte eintrafen, riefen Bewohner aus den oberen Stockwerken um Hilfe, da sie das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss nicht mehr selbstständig verlassen konnten.

Die Feuerwehr fand in der betroffenen Küche kein offenes Feuer mehr vor und konzentrierte sich daher auf eine schnelle Belüftung des Gebäudes. Gleichzeitig wurden alle Bewohner evakuiert.

Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter sechs Kinder. Alle unverletzt gebliebenen Bewohner konnten noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die vom Brand direkt betroffene Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die noch am Abend aufgenommen wurden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa. 65.000 Euro geschätzt.