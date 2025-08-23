Küchenbrand – Schaden im fünfstelligen Bereich

THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG – Zu einem Küchenbrand ist es am Freitagabend in einer Mietwohnung in der Reisgrube gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro belaufen könnte. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt.

Gegen 17:20 Uhr war die Polizei zu dem Küchenbrand gerufen worden. Die Brandausbruchstelle konnte in der Folge im Bereich des Küchenherdes lokalisiert werden. Nachdem der Mieter der Wohnung das Feuer selbst bekämpft hatte, übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Theilheim, Gerbrunn, Biebelried und Randersacker die restlichen Löscharbeiten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen deutet vieles darauf hin, dass angebranntes Kochgut brandursächlich gewesen war. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.