Kühl, kostenlos und gut erreichbar: Zwei neue Trinkbrunnen in Würzburg
WÜRZBURG – Würzburg hat sein öffentliches Trinkwassernetz um zwei neue Brunnen erweitert. Ein Brunnen befindet sich am Wagnerplatz, der andere in Heidingsfeld am Rossbachbrunnen. Damit stehen in der Stadt nun insgesamt acht öffentlich zugängliche Brunnen zur Verfügung, die hochwertiges und geprüftes Trinkwasser liefern. Die neuen Standorte wurden gezielt gewählt, um auch Stadtteile außerhalb der Innenstadt zu versorgen.
Besonders an heißen Tagen bieten die Brunnen eine willkommene Möglichkeit, sich zu erfrischen oder die Wasserflasche kostenlos aufzufüllen. Dr. Christian Göpfert, Leiter der Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit, betont den Mehrwert der neuen Brunnen für den Alltag in der Stadt.
Alle Trinkbrunnen-Standorte in Würzburg:
- Marktbärbelbrunnen (Unterer Markt)
- Häckerbrunnen (Oberer Markt)
- Sternplatzbrunnen
- Fischerbrunnen (Karmelitenstraße)
- Juliuspromenade / Koellikerstraße
- Grafeneckart / Alte Mainbrücke
- Wagnerplatz (neu)
- Rossbachbrunnen in Heidingsfeld (neu)
Die Standorte sind demnächst im Geostadtplan unter www.geostadtplan.wuerzburg.de zu finden. Ein handlicher Flyer mit allen Standorten liegt zudem an vielen Stellen der Stadtverwaltung aus.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!