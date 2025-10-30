„Kultur 29 kommt zusammen“: Kultur-Veranstaltung des Landkreises in Niederwerrn kommt gut an
LANDKREIS SCHWEINFURT / NIEDERWERRN – Unter dem Motto „Kultur 29 kommt zusammen“ fand die diesjährige Kultur-Veranstaltung des Landkreises Schweinfurt im Bürgerzentrum „MittenIm“ in Niederwerrn statt. Landrat Florian Töpper begrüßte rund 60 Gäste und dankte den Kulturschaffenden, deren ehrenamtliches Engagement die Kulturlandschaft einzigartig mache und zum Zusammenhalt beitrage.
„Kultur 29“ ist seit 2023 die Dachmarke für die Kulturarbeit des Landkreises. Niederwerrns Erste Bürgermeisterin Bettina Bärmann stellte das vor gut einem Jahr eröffnete Bürgerzentrum vor, das nun auch der Kultur neue Möglichkeiten bietet.
Landrat Töpper wies zudem auf die bis Ende 2025 laufende Sonderförderung Kultur hin, die 2022 gemeinsam mit dem Kulturbereich und dem Ausschuss für Bildung und Kultur auf den Weg gebracht wurde.
Kultur-Programm im Zeichen der fränkischen Mundart:
Das Abendprogramm stand ganz im Zeichen der fränkischen Kultur:
- „häisd’n’däisd vomm mee“: Die fränkische Musik-Kabarett-Formation aus Stammheim machte den Auftakt. Mit ihrem Programm „Es geht noch“ rückten sie das Alltägliche und das typisch Fränkische mit Witz und Tiefgang in den Mittelpunkt.
- Hans Driesel: Der als „kultureller Tausendsassa“ bekannte Experte für Faschingskultur und Literatur nahm die Gäste als „Literaturvermittler“ mit auf einen Streifzug durch die fränkische Literaturszene unter dem Titel „Kenner, Könner und ein ‚Renner‘ – Dichter und Gedichte, Geschichte und Geschichten“.
Interessierte an der Sonderförderung Kultur finden weitere Informationen unter www.landkreis-schweinfurt.de/kultur.
