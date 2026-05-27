Kultur-Highlight im Grabfeld: Staatstheater Meiningen präsentiert neue Spielzeit im Kloster Wechterswinkel
BASTHEIM / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein besonderer Leckerbissen für alle Kultur- und Theaterbegeisterten der Region steht bevor: Das renommierte Staatstheater Meiningen überschreitet erneut die thüringisch-bayerische Landesgrenze und schlägt seine Zelte im Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel auf. Am Sonntag, dem 31. Mai um 18:00 Uhr, gibt das Ensemble exklusive und künstlerisch hochkarätige Einblicke in die kommende Spielzeit.
Die traditionelle Saisonvorstellung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Auch für die neue Spielzeit 2026/2027 verspricht das Programm eine abwechslungsreiche Mischung, die sowohl treue Stammgäste als auch Theaterneulinge begeistern soll.
Prominente Theaterleitung gewährt exklusive Einblicke
Keine Geringeren als Intendant Jens Neundorff von Enzberg und Schauspieldirektor Frank Behnke werden persönlich durch den Abend führen. Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern aus den Sparten Musiktheater und Schauspiel stellen sie die Highlights und Hintergründe der neuen Produktionen vor.
Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein hochkarätiges künstlerisches Programm freuen:
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Musiktheater: Emotionale und mitreißende Arien aus Giuseppe Verdis „Otello“, Wolfgang Amadeus Mozarts „La clemenza di Tito“ und Jean-Philippe Rameaus „Castor et Pollux“ sowie ein charmantes Duett aus Emmerich Kálmáns Operetten-Klassiker „Die Csárdásfürstin“.
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Schauspiel: Das Ensemble präsentiert packende Auszüge aus großen Werken der Literatur- und Theatergeschichte, darunter Klaus Manns „Mephisto“, Ken Ludwigs Komödie „Carmen darf nicht platzen“, Wolf Biermanns „Ermutigung“, Roland Schimmelpfennigs „Lied der Nibelungen“ sowie Ödön von Horváths Klassiker „Geschichten aus dem Wiener Wald“.
Kulinarischer Ausklang im Klosterinnenhof
Nach dem offiziellen Programm ist der Theaterabend noch lange nicht vorbei. Das Kreiskulturzentrum und das Staatstheater laden alle Gäste im Anschluss zu einem gemütlichen Imbiss ein. Hier bietet sich die ungezwungene Gelegenheit, mit den Künstlern, Regisseuren und Theatermitarbeitern persönlich ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder einfach zu plaudern.
Bei gutem Wetter ist dieser kulinarische Ausklang in der stimmungsvollen Kulisse des Klosterinnenhofs geplant.
Wichtige Infos für Besucher
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Termin: Sonntag, 31. Mai um 18:00 Uhr
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Ort: Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel (Um den Klosterhof 6, 97654 Bastheim-Wechterswinkel)
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Eintritt: Der Eintritt zu der Veranstaltung ist komplett frei.
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