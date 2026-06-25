Kultur-Highlights im Juli: Gästeführungen in Schweinfurt Stadt und Land
SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt auch im Juli dazu ein, die Region aus neuen Blickwinkeln zu entdecken. Von mittelalterlichen Rundgängen bis hin zu kulinarischen Genusstouren bietet das Programm für jeden Geschmack das passende Erlebnis.
Regelmäßige Führungen
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Samstags (4., 11., 18., 25. Juli, 14:00 Uhr): Einstündige Altstadtführung ab der Tourist-Information. Preis: 7 €.
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Montags (6., 13., 20., 27. Juli): „Schweinfurts Geschichte: Rathaus und Schrotturm“. Termin am 06.07. um 19:00 Uhr, sonst jeweils um 14:00 Uhr. Preis: 6 €.
Themenführungen im Juli
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02. Juli, 17:00 Uhr: „Geschichte made by women II – Frauen werden sichtbar“. Preis: 12 €.
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03. Juli, 17:00 Uhr: „Von Pfeffer bis Minze“ – Kräuteranbau in Schwebheim. Preis: 10 €.
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04. Juli, 16:00 Uhr: Führung durch die Sachs-Ausstellung (technische Innovation & Geschichte). Preis: 10 €.
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05. Juli, 14:00 Uhr: Schlossparkführung Werneck (Englischer Garten & Barock). Preis: 10 €.
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09. Juli, 20:30 Uhr: Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter. Preis: 10 €.
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10. Juli, 17:00 Uhr: „GenussHoch³ – Sommer“ am Stammheimer Eselsberg. Preis: 16 €.
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17. Juli, 19:00 Uhr: Romantischer Spaziergang durch die südliche Altstadt (inkl. Secco & Wein). Preis: 14 €.
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23. Juli, 19:00 Uhr: Führung mit dem Burgvogt (Zeitreise ins 10./11. Jh.). Preis: 10 €.
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24. Juli, 17:00 Uhr: „Schweinfurter Genusstour“ (Schöppeln, schlecken, schmecken). Preis: 16 €.
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31. Juli, 19:00 Uhr: Romantischer Spaziergang durch die nördliche Altstadt (inkl. Secco & Wein). Preis: 14 €.
Buchungsinformationen
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Tickets sind an folgenden Stellen erhältlich:
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Tourist-Information Schweinfurt 360°: Markt 1, im Rathaus.
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Online: tourismus.schweinfurt.de
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Kontakt: Telefonisch unter 09721 / 513600.
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