Auto IU

Kultur-Highlights im Juli: Gästeführungen in Schweinfurt Stadt und Land

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Kultur-Highlights im Juli: Gästeführungen in Schweinfurt Stadt und Land
Foto: Tourist-Information Schweinfurt 360° Florian Trykowski
A N Z E I G E
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt auch im Juli dazu ein, die Region aus neuen Blickwinkeln zu entdecken. Von mittelalterlichen Rundgängen bis hin zu kulinarischen Genusstouren bietet das Programm für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

Regelmäßige Führungen

Themenführungen im Juli

  • 02. Juli, 17:00 Uhr: „Geschichte made by women II – Frauen werden sichtbar“. Preis: 12 €.

  • 03. Juli, 17:00 Uhr: „Von Pfeffer bis Minze“ – Kräuteranbau in Schwebheim. Preis: 10 €.

  • 04. Juli, 16:00 Uhr: Führung durch die Sachs-Ausstellung (technische Innovation & Geschichte). Preis: 10 €.

  • 05. Juli, 14:00 Uhr: Schlossparkführung Werneck (Englischer Garten & Barock). Preis: 10 €.

  • 09. Juli, 20:30 Uhr: Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter. Preis: 10 €.

  • 10. Juli, 17:00 Uhr: „GenussHoch³ – Sommer“ am Stammheimer Eselsberg. Preis: 16 €.

  • 17. Juli, 19:00 Uhr: Romantischer Spaziergang durch die südliche Altstadt (inkl. Secco & Wein). Preis: 14 €.

  • 23. Juli, 19:00 Uhr: Führung mit dem Burgvogt (Zeitreise ins 10./11. Jh.). Preis: 10 €.

  • 24. Juli, 17:00 Uhr: „Schweinfurter Genusstour“ (Schöppeln, schlecken, schmecken). Preis: 16 €.

  • 31. Juli, 19:00 Uhr: Romantischer Spaziergang durch die nördliche Altstadt (inkl. Secco & Wein). Preis: 14 €.

Buchungsinformationen

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Tickets sind an folgenden Stellen erhältlich:

  • Tourist-Information Schweinfurt 360°: Markt 1, im Rathaus.

  • Online: tourismus.schweinfurt.de

  • Kontakt: Telefonisch unter 09721 / 513600.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)