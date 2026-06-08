Kultur-Highlights im Juni und Juli: Theater Schweinfurt setzt Zeichen für Vielfalt und lädt zum glanzvollen Spielzeitende
SCHWEINFURT – Das Theater der Stadt Schweinfurt präsentiert zum Ausklang der aktuellen Spielzeit ein kontrastreiches und hochkarätiges Programm. Während im Juni das humorvolle, migrantische Theater im Fokus steht, wartet im Juli ein weltberühmter Knabenchor als besonderes musikalisches Highlight auf die Kulturbegeisterten der Region.
Migrantisches Theater: „Sind Sie Ausländer? Nein! Ich bin Türke!“
Zum Abschluss der erfolgreichen Reihe „Migrantisches & inklusives Theater“ setzt das Theater Schweinfurt ein klares Zeichen für gesellschaftliche Teilhabe, Vielfalt und Toleranz.
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Das Stück: Am Samstag, 20. Juni 2026, um 19:30 Uhr gastiert das renommierte Theater Ulüm (das Türkische Theater Ulm) mit der tiefgründigen Komödie von Aydin Engin und Atilla Cansever.
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Der Inhalt: Das Ensemble setzt sich humorvoll und lebensnah mit den Hürden des deutschen Alltags auseinander. Im Mittelpunkt steht die typisch türkische Familie Dasch, die kollektiv eingedeutscht und mittlerweile fast schon „ein bisschen zu sehr integriert“ ist. Das Stück nimmt wechselseitige Klischees – vom vermeintlich „typischen Deutschen“ bis zu Stereotypen über Migranten – ins Visier und spart dabei auch den eigenen Alltagsrassismus nicht aus.
Die Inszenierung will mit einem Augenzwinkern Vorurteile abbauen, Gespräche anstoßen und zeigen: Am Ende ist Mensch eben Mensch. Ermöglicht und finanziert wird dieses wichtige Projekt durch den Förderverein des Theaters der Stadt Schweinfurt e.V.
Sommerkonzert zum Spielzeitende: Die Regensburger Domspatzen zu Gast
Als glanzvollen Schlusspunkt einer – aufgrund großer Budgetkürzungen – nicht einfachen Spielzeit ist dem Theater Schweinfurt ein besonderer Coup gelungen.
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Das Konzert: Am Sonntag, 26. Juli 2026, um 17:00 Uhr lädt das Theater zu einer besonderen Zugabe im Theater im Gemeindehaus ein. Der wohl älteste Knabenchor der Welt, die Regensburger Domspatzen, gastiert in Schweinfurt.
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Das Programm: Unter dem Titel „einKlang – Geistvolle Chormusik“ präsentiert sich das quicklebendige A-cappella-Ensemble mit seinem unverwechselbaren, klaren und warmen Chorklang. Das Publikum erwartet eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte mit geistlichen Werken von Bach, Palestrina, Mendelssohn und Bruckner, die harmonisch mit weltlichen Liedern durchwirkt sind. Von leisen und zerbrechlichen Momenten bis hin zu eindringlicher, mystischer Stimmgewalt verspricht dieser Nachmittag ein tief beeindruckendes Erlebnis.
Hinweis für Kurzentschlossene: Die ebenfalls für Juni geplante Theaterfahrt nach Meiningen zum „Freischütz“ (28. Juni) ist bereits restlos ausverkauft.
Kartenvorverkauf und Informationen
Tickets für die Veranstaltungen können an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden:
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Tageskasse: Im Museum Otto Schäfer sowie im Bürgerservice der Stadt Schweinfurt (Markt 1, 97421 Schweinfurt).
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Telefon: Die Theaterkasse ist für Rückfragen und Reservierungen unter der Nummer 09721 / 51-4955 erreichbar.
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Online: Karten und ausführliche Informationen zu den Stücken gibt es im Internet unter www.theater-schweinfurt.de.
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