„Kultur ist 42“: Das Herbstprogramm des Kulturamtes Haßfurt ist da
HAßFURT – Unter dem geheimnisvollen Motto „Kultur ist 42“ präsentiert das Kulturamt der Stadt Haßfurt sein neues Herbstprogramm. Der Folder ist ab sofort an den bekannten Auslegestellen erhältlich und steht online unter www.kulturamt-hassfurt.de zur Verfügung.
Highlights der Saison
Erster Bürgermeister Michael Schlegelmilch empfiehlt zwei hochkarätige Tribute-Shows, die musikalische Erinnerungen wecken:
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The Ultimate Eagles (30. Oktober): Die Formation aus England gilt als weltweit beste Eagles-Show und bringt Klassiker wie „Hotel California“ in die Stadthalle.
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Like Springsteen (13. November): Die zwölfköpfige Band gilt in Deutschland noch als Geheimtipp und zelebriert den Spirit von „The Boss“.
Vielfalt vom Mädelsabend bis zum Kabarett
Kulturamtsmitarbeiterin Steffi Schleicher setzt in diesem Jahr zudem auf ein abwechslungsreiches Genre-Mix:
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Auftakt (19. September): Ein besonderer „Mädelsabend“ mit einer witzigen Stripshow bildet den fulminanten Start in das Programm.
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Weitere Künstler: Das Programm umfasst Auftritte von Claudia Koreck, Maybebop, Stephan Bauer, Anja Baldauf & Orchestra Mondo, „The Golden Voices of Gospel“ sowie die „X-mas Swinger“. Auch das Trio „Wildes Holz“ ist mit dabei.
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Kabarett: Den Abschluss bildet Sprachkünstler Marco Tschirpke mit seinem Programm „Kalender, deine Tage sind gezählt“.
Ausblick 2027
Das Programmheft bietet bereits einen Ausblick auf das Frühjahr 2027. Mit Künstlern wie Andreas Kümmert, Quadro Nuevo sowie den „Scharadwanzen“ verspricht das kommende Jahr neue Impulse, die sich bereits jetzt als Weihnachtsgeschenk eignen.
Karten und Informationen
Tickets für alle Veranstaltungen sind über die Website www.kulturamt-hassfurt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Reservix erhältlich.
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