Auto IU

„Kultur ist 42“: Das Herbstprogramm des Kulturamtes Haßfurt ist da

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
„Kultur ist 42“: Das Herbstprogramm des Kulturamtes Haßfurt ist da
Steffi Schleicher, Kulturamt Haßfurt, und Michael Schlegelmilch, Erster Bürgermeister Haßfurt - Foto Sonja Schnitzer
A N Z E I G E
Keiler Helles

HAßFURT – Unter dem geheimnisvollen Motto „Kultur ist 42“ präsentiert das Kulturamt der Stadt Haßfurt sein neues Herbstprogramm. Der Folder ist ab sofort an den bekannten Auslegestellen erhältlich und steht online unter www.kulturamt-hassfurt.de zur Verfügung.

Highlights der Saison

Erster Bürgermeister Michael Schlegelmilch empfiehlt zwei hochkarätige Tribute-Shows, die musikalische Erinnerungen wecken:

Vielfalt vom Mädelsabend bis zum Kabarett

A N Z E I G E N
Rowdy-River Raf-Race
Verstrickt und zugenäht

Kulturamtsmitarbeiterin Steffi Schleicher setzt in diesem Jahr zudem auf ein abwechslungsreiches Genre-Mix:

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

  • Auftakt (19. September): Ein besonderer „Mädelsabend“ mit einer witzigen Stripshow bildet den fulminanten Start in das Programm.

  • Weitere Künstler: Das Programm umfasst Auftritte von Claudia Koreck, Maybebop, Stephan Bauer, Anja Baldauf & Orchestra Mondo, „The Golden Voices of Gospel“ sowie die „X-mas Swinger“. Auch das Trio „Wildes Holz“ ist mit dabei.

  • Kabarett: Den Abschluss bildet Sprachkünstler Marco Tschirpke mit seinem Programm „Kalender, deine Tage sind gezählt“.

Ausblick 2027

Das Programmheft bietet bereits einen Ausblick auf das Frühjahr 2027. Mit Künstlern wie Andreas Kümmert, Quadro Nuevo sowie den „Scharadwanzen“ verspricht das kommende Jahr neue Impulse, die sich bereits jetzt als Weihnachtsgeschenk eignen.

Karten und Informationen

Tickets für alle Veranstaltungen sind über die Website www.kulturamt-hassfurt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Reservix erhältlich.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)