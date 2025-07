„Kultur überrascht“ – Neues Herbstprogramm des Kulturamtes Haßfurt Von „True Crime Magic“ bis zu „Line Dance“

HASSFURT – Lila inspiriert: Der neue Herbst-Programmfolder des Kulturamtes ist da – und hat es in sich!

Mit dem Motto „Kultur überrascht“ im knalligen Pop-Art-Stil lädt das Kulturamt Haßfurt zu einer kulturellen Entdeckungsreise ein. Der frisch erschienene lilafarbene Programmfolder für Herbst 2025 liegt ab sofort an den bekannten Auslagestellen bereit und kann online unter www.kulturamt-hassfurt.de heruntergeladen werden.

Bürgermeister Günther Werner greift augenzwinkernd das Thema auf:

„Wussten Sie, dass Lilafarben als inspirierend gilt? Wie experimentierfreudig sind Sie? Falten Sie den Flyer auf – lassen Sie sich überraschen, was alles Neues aufploppt!“

TRUE CRIME trifft MAGIE

Ein deutschlandweit einzigartiges Format feiert im Oktober in Haßfurt Premiere: „True Crime Magic“. Dabei rekonstruieren ein echter Polizist und ein Magier wahre Kriminalfälle – mit Hilfe von Mentalmagie, Illusion und Publikumsbeteiligung. Die Zuschauer dürfen ihre detektivischen Fähigkeiten testen und sich sogar selbst an einem „perfekten Verbrechen“ versuchen.

Line Dance & Country-Vibes

Westernflair gibt’s bei „Nashville“, dem ersten Line Dance Abend in der Stadthalle. Ob Anfänger oder Tanzprofi: Für alle gibt’s Country-Feeling pur. Ein optionaler Crashkurs vorab macht selbst Line-Dance-Neulinge tanzfit – je nach Begabung der Gruppe werden bis zu zwei Tänze und diverse Schrittfolgen eingeübt.

16. Haßfurter Bluesnacht & legendäre Tribute-Shows

Tanzend geht es am nächsten Tag weiter: Die 16. Haßfurter Bluesnacht bringt mit der energiegeladenen Band „Lucy & The Heartbreakers“ aus den Niederlanden den Saal zum Beben.

Auch Freunde großer Rockklassiker kommen auf ihre Kosten: Tribute-Shows zu Deep Purple, Queen, The Doors u. v. m. stehen auf dem Programm. Besonders heraus sticht „Strange Kind of Women“, die einzige weibliche Deep Purple Tribute Band, die am Freitag, 19. September den Auftakt macht.

Fränkischer Humor, Stubenmusik & Fernweh

Wolfgang Buck und Matthias Walz bringen Fränkisches mit Charme und Witz auf die Bühne, bevor zum Jahresende die „Haßfurter Stubenmusik“ für stimmungsvolle Momente sorgt.

Für Reiselustige bietet Stephan Schulz eine eindrucksvolle 3D-Reise nach Island & Grönland – mit seinem Vortrag „Tikilluarit“ (Willkommen).

Ein Blick voraus

Bereits enthalten im Folder ist eine Vorschau auf das Kulturjahr 2026 – damit die Planung (und die Weihnachtsgeschenke!) frühzeitig starten kann.

Tickets & Infos

Eintrittskarten sind erhältlich:

online unter www.kulturamt-hassfurt.de

an allen Reservix-Vorverkaufsstellen

und direkt im Kulturamt, Hauptstraße 9, Haßfurt.