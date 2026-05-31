Kultur und Sport im Juni: Das Sommerprogramm im Schweinfurter Stattbahnhof
SCHWEINFURT – Der Juni im Stattbahnhof Schweinfurt wird laut, facettenreich und sommerlich. Das Kulturzentrum hat für die kommenden Wochen ein dichtes Programm geschnürt, das von brutalem Death Metal über schweißtreibenden Hardcore bis hin zu lauschigen Open-Air-Konzerten im hauseigenen Biergarten reicht. Außerdem läuft die Anmeldephase für ein beliebtes Sport-Event.
Hier ist der große Überblick über die Highlights im Juni und Juli:
Die Konzert-Highlights im Saal (Hardcore & Metal)
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Samstag, 06.06. (20:00 Uhr, Kleiner Saal): Thin Ice – EP-Release-Show
Die Schweinfurter Lokalmatadore von Thin Ice (Kugellager Hardcore) feiern die Veröffentlichung ihrer neuen EP „Happiness Ain’t Meant For All“. Um dem Abend die richtige Würze zu verleihen, haben sie hochkarätige Unterstützung eingeladen: State Power (Hardcore-Thrash aus Holland), Birth Struggle Death (Heavy Hardcore aus Hamburg) und Subtle Force (New HC Breed aus Coburg/Sonneberg). Es wird ordentlich auf die Mütze geben!
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Mittwoch, 10.06. (20:00 Uhr, Großer Saal): Decapitated
Internationale Schwergewichte zu Gast: Die 1996 gegründeten polnischen Tech-Death-Meister Decapitated gehören zur absoluten Weltspitze ihres Genres. Mit im Gepäck haben sie Meilensteine aus einer fast 25-jährigen Bandkarriere und sieben einflussreichen Studioalben. Ein Pflichttermin für Metal-Fans.
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Dienstag, 30.06. (19:00 Uhr, Großer Saal): Lionheart
Die kalifornische Metallic-Hardcore-Walze Lionheart aus Oakland kommt nach Schweinfurt. Seit 2007 steht das Quintett für kompromisslose Aggression, groovigen Sound und mitreißende Intensität. Als Support bringen sie ein bärenstarkes Paket bestehend aus Get The Shot, Cabal und Worst mit. Achtung: Beginn ist hier bereits um 19:00 Uhr.
Vorverkauf für die Saalkonzerte: Tickets gibt es online unter www.stattbahnhof.de sowie regional bei der Collibri Buchhandlung und der Tourist-Info (Schweinfurt), Musik Hofmann (Hofheim), dem Kulturamt (Haßfurt) sowie den Tourist-Informationen in Würzburg, Volkach und Gerolzhofen.
Die Biergartenkonzerte (Eintritt frei / Spendenbasis)
An den Freitagabenden lockt der Stattbahnhof bei gutem Wetter in seinen gemütlichen Biergarten. Der Eintritt zu diesen Konzerten ist frei, die Musiker freuen sich jedoch über eine Spende in den Hut. Bei schlechtem Wetter wird kurzerhand nach drinnen (Kneipe/Kleiner Saal) umgezogen.
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Freitag, 12.06. (20:00 Uhr): Hey Sunny
Das charmante Indie-Pop/Folk-Duo tourt mit Gitarre, Ukulele, Percussion und wunderschönem zweistimmigen Gesang durch Europa. Sie bringen ehrliche Texte, warme Harmonien und jede Menge „Good Vibes“ mit.
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Freitag, 19.06. (20:00 Uhr): Alex Boldin
Ein Ohrenschmaus für Liebhaber der Akustikgitarre: Der Gewinner des Fingerstyle Collective Guitar Festivals 2022 verbindet komplexe, rhythmische Spieltechniken mit einem feinen Gespür für Melodien, die zum Träumen einladen.
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Freitag, 26.06. (20:00 Uhr): Jelly Blue
Fünf Musiker, die zusammen stolze 350 Jahre Lebenserfahrung auf die Waage bringen, beweisen, dass Spielfreude und Leidenschaft kein Alter kennen. Mit einem riesigen Instrumentarium (u. a. Saxofon, Querflöte, Blues Harp, Orgel) wirbeln sie quer durch Swing, R&B, Rock, Funk und Latin.
Hobby-Kicker aufgepasst: Anmeldung zum Stattbahnhof Cup 2026
Am Samstag, den 25.07., steigt auf dem Gelände der DJK Schweinfurt wieder das traditionelle, alljährliche Fußballturnier des Stattbahnhofs. Es handelt sich um ein reines Kleinfeld-Turnier für Hobby- und Freizeit-Teams – der Spaß steht absolut im Vordergrund!
Die Fakten zum Turnier:
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Modus: Gespielt wird mit 5 Feldspielern + Torwart (Auswechselspieler unbegrenzt).
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Garantie: Jedes Team hat garantiert 6 Spiele (Spielzeit jeweils 2 x 7 Minuten).
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Teilnehmer: Platz ist für 10 bis 16 Teams.
Wichtig für die Planung: Die Anmeldung muss bis spätestens 30.06. vorliegen. Nur bei genügend Anmeldungen kann das Turnier stattfinden!
Anmeldungen werden ausschließlich per E-Mail an fussball@stattbahnhof.net entgegengenommen. Bitte angeben: Einen (gerne kreativen/lustigen) Teamnamen sowie eine Mobilnummer für Rückfragen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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