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Kultur-Wochenende in Bad Kissingen: Museumsnacht und Fest in der Oberen Saline

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Kultur-Wochenende in Bad Kissingen: Museumsnacht und Fest in der Oberen Saline
Foto: Julia Milberger
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BAD KISSINGEN – Anlässlich des Internationalen Museumstags verwandelt sich das Museum Obere Saline am 16. und 17. Mai 2026 in eine lebendige Bühne für Geschichte und Unterhaltung. Von schaurigem Puppenspiel für Erwachsene bis hin zur königlichen Uraufführung für Kinder ist ein dichtes Programm geboten.

Samstag, 16. Mai: „Mords-Mordgeschichten“ zur Museumsnacht

Ab 18:00 Uhr öffnet das Museum seine Pforten für die Museumsnacht. Bevor das Abendprogramm startet, können Besucher um 18:00 Uhr (Bismarck-Themenführung) oder 19:00 Uhr (Gesamtüberblick) tief in die Ausstellungen eintauchen.

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Das Highlight beginnt um 19:30 Uhr: Thomas Glasmeyer (Puppenspiel) und Matthias Oßwald (Klarinette/Saxophon) präsentieren ein Puppenspiel für Erwachsene. Unter dem Titel „Mords-Mordgeschichten“ werden auf offener Bühne genüsslich-schaurige Märchen und Moritaten über geraubte Träume und schaurige Verbrechen erzählt.

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  • Eintritt: 20 € (ermäßigt 10 €), inklusive Museumseintritt.

  • Vorverkauf: Tourist-Information am Kurgarten oder per E-Mail.

Sonntag, 17. Mai: Museumsfest zum Internationalen Museumstag

Von 11:00 bis 18:00 Uhr wird am Sonntag bei freiem Eintritt gefeiert. Das Fest bietet eine Mischung aus Fachführungen, Musik und Mitmachaktionen.

Das Programm im Überblick:

  • Führungen: Stündlich von 12:00 bis 16:00 Uhr (u.a. Bismarck-Wohnung, Salzgewinnung und die Sonderausstellung zu König Ludwig II.).

  • Kostümführung: Um 16:00 Uhr erwachen Anekdoten aus dem Leben des Fürsten Bismarck zum Leben.

  • Welterbe-Radtour: Um 13:00 Uhr startet eine kostenfreie, 1,5-stündige Tour am Regentenbau mit Ziel Obere Saline.

Highlights für Familien und Kinder

Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den kleinen Gästen:

  • Uraufführung: Thomas Glasmeyer zeigt im Gewölbekeller (13:30, 14:30 & 15:30 Uhr) das neue Stück „Der kleine König trifft Ludwig II.“.

  • Mitmachprogramm: Ab 13:00 Uhr können Kinder im Innenhof Origami-Tiere und Windrädchen basteln.

  • Familienführung: Um 15:00 Uhr führt eine spezielle „Reise durch die Spielzeugwelt“ durch die Ausstellungsräume.

Musik und Kulinarik

Für Stimmung im Innenhof sorgt ab 13:00 Uhr die Band „The Timewalkers“ mit Welthits und Popsongs. Die Bewirtung übernehmen das Gartencafé Bunt, das Städtepartnerschaftskomitee und Schüler des Jack-Steinberger-Gymnasiums, die die Besucher von 11:00 bis 18:00 Uhr mit Speisen und Getränken versorgen.

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