Kulturelle Vielfalt trotzt kühler Witterung: „1 Stunde Kultur“ 2025 erneut ein Erfolg im gesamten Landkreis
BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Ein Landkreis, eine Stunde, unzählige Facetten der Kultur“ fand am Freitag, den 26. September, die zweite Auflage des dezentralen Kulturformats „1 Stunde Kultur“ im Landkreis Bad Kissingen statt. Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr präsentierten rund 140 Akteure an 15 Orten gleichzeitig die Vielfalt und Lebendigkeit der regionalen Kulturszene. Das Format bewies erneut, dass kulturelles Leben weit über große Bühnen hinausreicht und auch kurzfristige Verlegungen in Innenräume die gute Stimmung nicht beeinträchtigten.
Vielfalt der kulturellen Beiträge
Projektmanager Felix Gantner bilanzierte, dass die Bandbreite der Veranstaltungen in dem konzentrierten Zeitfenster von nur einer Stunde bemerkenswert war. Die Beiträge reichten von Musik über bildende Kunst bis hin zu Literatur, Genuss und Heimatkunde.
Highlights aus den verschiedenen Bereichen:
- Musik und Performance:
- In Bad Brückenau beteiligten sich über 55 Personen an einem Ukulelen-Flashmob.
- In Münnerstadt lieferte ElectroOpi Markus Zink mit Jugendlichen einen unkonventionellen Auftritt bei „Trudi tralala singt, swingt und knistert“.
- Bildende Kunst und Mitmachaktionen:
- Im Atelier Helmut Droll in Euerdorf stand der Workshop „Mischen possible“ im Zeichen des gemeinsamen Mischens von Farbtönen.
- Im Ramsthaler Haus erLebenkunst entstanden bei „Kunst bewegt sich“ co-kreative Kunstwerke, indem die Arbeiten alle zehn Minuten an den nächsten Mitgestaltenden weitergereicht wurden.
- Heimat, Genuss und Wissen:
- Im Bürgerhaus Hammelburg las Christiane Schmid „Hammelburger Weingeschichte(n) mit Musik“, begleitet von Black Sax (Friedbert Heckmann).
- Im Gemeindezentrum Riedenberg gaben Walter Kömpel und Marion Stephan bei der Führung „Vergessene Dörfer“ Einblicke in das Leben der abgesiedelten Dörfer auf dem heutigen Truppenübungsplatz Wildflecken.
Der Erfolg des Formats speist sich laut Gantner insbesondere aus dem Einfallsreichtum und der Mitwirkungsbereitschaft der Akteure, die gemeinsam ein buntes Mosaik der Kultur zeichneten. Die nächste Auflage von „1 Stunde Kultur“ ist für das Jahr 2026 geplant.
