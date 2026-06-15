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Kultururlaub in Bad Kissingen: Vielfalt, Geschichte und UNESCO-Welterbe

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
    Regentenbau mit Saaleufer - Foto: Heji Shin
    Spielbank Bad Kissingen - Foto: Bayer. Spielbank Bad Kissingen
    Museum Obere Saline Foto: Dominik Marx
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    BAD KISSINGEN – Als Teil der UNESCO-Welterbestätte „Great Spa Towns of Europe“ bietet Bad Kissingen eine einzigartige Verbindung aus historischer Bedeutung und einem modernen, facettenreichen Kulturangebot. Ob für einen Tagesausflug oder einen längeren Aufenthalt, das Staatsbad ist ein ideales Ziel für Kulturinteressierte.

    Musik, Theater und Festivals

    Das kulturelle Programm zeichnet sich durch seine Vielfalt aus, mit Auftritten internationaler Künstler ebenso wie regionaler Ensembles. Zu den Highlights zählen:

    Entdeckung des UNESCO-Welterbes

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    Die Stadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Geschichte und Architektur hautnah zu erleben:

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    • Führungen: Das Angebot reicht von historischen Stadtrundgängen und Themenführungen zur Bäderarchitektur bis hin zu Natur- und Erlebnisführungen.

    • Museum Obere Saline: In der ehemaligen Sommerresidenz Otto von Bismarcks wird die Stadt- und Kurgeschichte sowie die europäische Bäderkultur in Dauer- und Sonderausstellungen vertieft.

    Pauschalangebote für Ihren Besuch

    Für eine gezielte Urlaubsplanung stehen verschiedene Angebote bereit:

    • Pauschale „Bad Kissingen kulturell 2026“: Kombiniert Übernachtungen mit einem Besuch der Bayerischen Spielbank und einem Aufenthalt in der KissSalis Therme (inkl. Saunapark).

    • Tagespakete „Welterbe entdecken“: Bündeln Führungen und kulturelle Leistungen zu festen Themenschwerpunkten – ideal für einen kompakten Tagesausflug.


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