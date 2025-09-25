Kundin der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge gewinnt 1.000 Euro bei bundesweitem Gewinnspiel
SCHWEINFURT – Große Freude herrschte in der Sparkassenfiliale Grettstadt: Stefanie Keil aus Grettstadt wurde als erste Gewinnerin der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge im bundesweiten Wero-Win-Wochen-Gewinnspiel mit 1.000 Euro ausgezeichnet. Filialleiterin Ute Bauer überreichte den symbolischen Scheck und gratulierte herzlich zu dem unverhofften Geldsegen.
Das Wero-Win-Wochen-Gewinnspiel fand vom 18. März bis zum 2. September 2025 statt. Während dieser Zeit hatten Kunden die Möglichkeit, sich zu registrieren und die neue europäische Zahlungslösung Wero zu nutzen, um Geld zu versenden. Bundesweit wurden wöchentlich sieben Geldpreise im Wert von jeweils 1.000 Euro verlost. Filialleiterin Ute Bauer freute sich: „Es ist immer schön, wenn wir unseren Kunden auf diese Weise eine Freude bereiten können.“
Wero ist eine neue europäische Zahlungslösung, die in Deutschland gemeinsam von Sparkassen, Genossenschaftsbanken und der Deutschen Bank ins Leben gerufen wurde. Die Anwendung ermöglicht es, Geldbeträge unkompliziert und ohne die Eingabe einer IBAN in weniger als zehn Sekunden zu versenden. Sparkassenkunden können Wero nach einer kurzen Aktivierung mit wenigen Klicks direkt in der App Sparkasse nutzen.
Für Stefanie Keil war die Teilnahme am Gewinnspiel eine spontane und lohnende Entscheidung. „So einfach Geld zu senden und dabei noch die Chance auf einen Gewinn zu haben – das hat mich überzeugt“, erzählte die glückliche Gewinnerin.
