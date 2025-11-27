Kunst & Glühwein im Museum Obere Saline
BAD KISSINGEN – Vom Sonntag, den 30. November, bis Sonntag, den 21. Dezember, findet im Gewölbekeller des Museums Obere Saline, dem sogenannten Golden Basement, ein kleiner Kunstmarkt in weihnachtlicher Atmosphäre statt. Der Eintritt ist frei.
Zur Eröffnung und Einstimmung auf den ersten Advent tritt am Eröffnungssonntag von 15:00 bis 16:00 Uhr das Kissinger Blechbläser Ensemble unter der Leitung von Hans-Jörg Rustler im Museumsfoyer auf.
Künstlerinnen und Künstler von ART 97688 Bildende Kunst Bad Kissingen e.V. geben Einblicke in ihre Werke. Besucher können dort nach besonderen Weihnachtsgeschenken suchen, mit den Künstlern ins Gespräch kommen oder einfach die Kunstwerke genießen.
An den Wochenenden versorgen die Künstler die Besucher mit Glühwein und Weihnachtsgebäck. Museumsleiterin Annette Späth und Eva Feichtinger, die Vorsitzende von Art97688, freuen sich über die Zusammenarbeit und betonen, dass das Golden Basement ein vorweihnachtlicher Treffpunkt in besonderer Atmosphäre sein soll.
Der Besuch des Kunstmarkts lässt sich ideal mit der Besichtigung der aktuellen Sonderausstellung „König Ludwig II. und Bad Kissingen. Kaiserkur & Frankenfahrt“ verbinden.
Der Kunstmarkt ist zu den Öffnungszeiten des Museums Obere Saline geöffnet:
Mittwoch bis Sonntag: 14:00 bis 17:00 Uhr
