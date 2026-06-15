Kunst-Highlight im Kurgarten: Ottmar Hörl bringt „Sisi & Ludwig“ nach Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Der Kurgarten wird zum Schauplatz einer außergewöhnlichen Begegnung mit der Geschichte: Vom 16. Juni bis zum 5. Juli 2026 verwandelt der international renommierte Konzeptkünstler Ottmar Hörl den Vorplatz des Arkadenbaus in eine Bühne für seine neueste Installation „Sisi & Ludwig II.: Zwei Menschen, ein Schicksal“.
Hörl, bekannt für seine beeindruckenden seriellen Skulpturen-Großprojekte, rückt zwei Persönlichkeiten in den Fokus, die Bad Kissingen über Jahrzehnte prägten. Dabei bricht der Künstler bewusst mit dem Pomp der üblichen Denkmalskultur.
Ein neuer Blick auf Sisi und Ludwig
Die Installation zeigt Elisabeth von Österreich und den bayerischen „Märchenkönig“ Ludwig II. in einer ungewohnt menschlichen und nahbaren Form:
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Sisi: Dargestellt als Privatperson in schlichter Garderobe, fernab des prunkvollen Kaiserinnen-Images.
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Ludwig II.: Gezeigt als junger Mensch, der in das Spannungsfeld früher politischer Verantwortung und privater Träume geworfen wurde.
Durch die serielle Anordnung der Figuren schafft Hörl einen begehbaren Kunstraum. Besucher sind eingeladen, sich mit den Themen Identität, gesellschaftliche Rollenerwartungen und Selbstbild auseinanderzusetzen – ein bewährter Ansatz, mit dem der Künstler bereits Projekte wie die „10.000 Berliner Bären“ oder die „Hölderlin-Figuren“ in Tübingen weltweit bekannt machte.
Vernissage und Informationen
Zur feierlichen Eröffnung der Installation sind alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen. Der Künstler Ottmar Hörl wird zur Vernissage persönlich vor Ort sein.
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Termin: Dienstag, 16. Juni 2026, um 18:00 Uhr
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Ort: Kurgarten am Arkadenbau, Bad Kissingen
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Laufzeit: 16. Juni bis 5. Juli 2026
Figuren als Erinnerungsstück
Wer sich ein Stück der Installation mit nach Hause nehmen möchte: Die Sisi- und Ludwig-Figuren sind während der Dauer des Projekts an ausgewählten Stellen in Bad Kissingen käuflich zu erwerben:
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Tourist-Information im Arkadenbau
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Museum Obere Saline
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Modehaus Ludewig
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Buchhandlung Schöningh
Planen Sie Ihren Besuch im Kurgarten und nutzen Sie die Gelegenheit, den Künstler zu treffen und diese besondere Installation im Herzen von Bad Kissingen zu erleben!
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