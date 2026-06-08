Kunst im ZIM: Neue Ausstellung „Berührungspunkte“ bringt Malerei und Fotografie in die Klinik
WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) verwandelt seine Behandlungsräume erneut in eine Galerie. Vom 18. Juni bis zum 31. Dezember 2026 gastiert die Ausstellungsreihe „Kunst im ZIM“ in der Kardiologischen Ambulanz der Medizinischen Klinik I. Unter dem Titel „Berührungspunkte“ verbindet die Schau die farbintensiven, emotionalen Gemälde zweier Malerinnen mit den sachlich-grafischen Arbeiten eines Würzburger Fotografen.
Als Ausstellungsfläche dienen die Räumlichkeiten im Zentrum für Innere Medizin (ZIM, Haus A3, Ebene -2) an der Oberdürrbacher Straße. Die Kunst soll Patientinnen, Patienten, Angehörigen und Beschäftigten im Klinikalltag neue Impulse und Momente des Innehaltens schenken.
Drei Kunstschaffende, drei Perspektiven
Die Ausstellung lebt von dem spannenden Kontrast zwischen abstrakter Malerei und konzeptioneller Fotografie:
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Claudia Grehn (Berlin): Die Künstlerin erschafft ihre vielschichtigen, abstrakten Werke nicht nur mit Pinsel und Spachtel, sondern auch mit den bloßen Händen. Ihre farbgewaltigen Bilder sind von den Kräften der Natur und der menschlichen Gefühlswelt inspiriert.
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Simone Rössler (Taubertal): Ihre Malerei ist geprägt von Dynamik, Bewegung und Emotionen. Durch den Mix aus fließenden und gespachtelten Techniken entstehen energetische Bildkompositionen.
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Johannes Landstorfer (Würzburg): Einen bewussten, sachlichen Gegenpol bildet der lokale Fotograf. Er zeigt Auszüge aus seiner Masterarbeit „Luxus – eine visuelle Untersuchung“. Seine Motive fangen fragmentarische Blicke in die Schaufenster luxuriöser Boutiquen ein, reduziert auf klare grafische Elemente, Strukturen und architektonische Formen.
Vernissage zur Eröffnung am 18. Juni
Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet im Beisein der Kunstschaffenden statt:
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Termin: Donnerstag, 18. Juni 2026 um 18:30 Uhr
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Programm: Einführung durch die Kunsthistorikerin Maria Schabel; musikalische Begleitung durch die Grazer Harfenistin Lotte Krüger.
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Eintritt: Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.
Besuchszeiten
Die „Berührungspunkte“ können über ein halbes Jahr lang im ZIM besichtigt werden. Die Ausstellung ist flexibel in den Tagesablauf integrierbar und täglich geöffnet:
Ausstellungsdauer: 18. Juni bis 31. Dezember 2026
Öffnungszeiten: Täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr
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