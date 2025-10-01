Kunst, Klang und Kürbiszeit – KUNSTSTÜCK im Landkreis Haßberge
HAẞBERGE – Der Herbst im Landkreis Haßberge steht im Zeichen des Kulturprojekts KUNSTSTÜCK, das bereits seit dem 7. September mit vielfältigen Veranstaltungen läuft. Im Fokus des Programms, das von der Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung organisiert wird, stehen im Oktober zahlreiche offene Ateliers, Ausstellungen, Workshops, Konzerte und Filmvorführungen.
Die Broschüre KUNSTSTÜCK 2025/2026 ist in den Kommunalverwaltungen, im Landratsamt und in Geschäften erhältlich. Nähere Informationen erteilt die Koordinierungsstelle unter 09521/27 674 bzw. -694 oder per E-Mail an kulturraum@hassberge.de.
Offene Ateliers (Auswahl)
Am ersten Oktoberwochenende, dem 3. und 5. Oktober, öffnen Künstler ihre Ateliers (jeweils von 11 bis 18 Uhr, falls nicht anders angegeben):
- Königsberg: Gerhard Nerowski (Bildhauer), Salzmarkt 10 (Fr. & So.)
- Westheim: Werner Tögel (Maler), Friedhofstraße 25 (Fr. & So.); Birgit Bromme, Hirtenäcker 2 (Fr. & So.)
- Hofheim: Jannina Hector, Mühle am Mühlweg 1 (Fr. & So.)
- Haßfurt: Janna Liebender-Folz, Atelier (Fr. bis So., 11 bis 17 Uhr)
- Friesenhausen: Inge Hahn, Pfarrer-Hofmann-Straße 7 (Fr., 3. Okt., 10 bis 17 Uhr)
- Westheim: Hannes Betz (Fr., 3. Okt., 14 bis 18 Uhr)
Ausstellungen
- Sparkassengalerie Haßfurt: Ausstellung regionaler Künstler, darunter die drei letztjährigen Kunstpreisträger. (Bis 7. November während der Öffnungszeiten der Sparkasse).
- Hofheim (Maya’s Café): Melina Müller – Kunstausstellung der Farbwerkstatt unter dem Motto „Kunst für alle – von Menschen mit und ohne Behinderung“. (17. bis 31. Oktober, mittwochs bis sonntags, 11 bis 18 Uhr).
- Vernissage: Donnerstag, 16. Oktober, 18 Uhr.
- Weitere Infos: 01514 2024588.
Workshops für Erwachsene
- Aquarellsketching in Haßfurt: Samstag, 4. Oktober, 13 bis 15 Uhr. Schnelle Skizzen an Lieblingsplätzen. Treffpunkt: Atelier „Kunststube“, Zwerchmaingasse 8. Teilnahme: 25 €. (Janna Liebender-Folz)
- Portrait als Aquarellsketch: Donnerstag, 23. Oktober, 17 bis 20 Uhr. Lockere Porträts mit Fineliner und Aquarell. Teilnahme: 36 € + 2 € Material. (Janna Liebender-Folz)
- Papiermaché-Skulpturen (Haßfurt): Samstag, 11. und 18. Oktober, jeweils 10 bis 15:30 Uhr. Atelier am Froschgraben 3 (Kim Davey). Kosten: 55 €.
- Blätter – Formen der Natur (Hofheim): Samstag, 25. Oktober, 10 bis 17 Uhr. Papierschnitte als Druckvorlagen. Atelier Mühle (Jannina Hector). Kurs: 180 €.
Kultur und Kino (Capitol Theater Zeil)
Im Rahmen des Filmkunstmontags werden folgende Filme gezeigt (jeweils 19:30 Uhr):
- Montag, 6. Oktober 2025: Dokumentarfilm „Das Salz der Erde“ (Hommage an Fotograf Sebastião Salgado).
- Montag, 27. Oktober 2025: Stummfilmklassiker „Buster Keaton – Go West Poetry“ (1925), begleitet von Ralph Turnheim und Jenny an der Violine. Ab 18:30 Uhr Ausstellung regionaler Künstler im Foyer.
- Infos/Reservierung: 09524-1601, www.kino-zeil.de.
Konzerte
- Orgelkonzert (Zeil am Main): Sonntag, 5. Oktober, 17 Uhr, St. Michaels-Kirche. Zum Kirchweihfest mit Konrad Linkmann. Eintritt ist frei (Spenden willkommen).
- Gospel- und Weltmusik I (Ebelsbach): Samstag, 18. Oktober, 19:30 Uhr, Kirche St. Magdalena. Mit dem Gospelchor Haßberge.
- Gospel- und Weltmusik II (Altenstein): Sonntag, 19. Oktober, 17 Uhr, Evangelische Kirche. Mit demselben Programm.
- Karten für beide Gospel-Konzerte: 10 bis 15 €. (Kontakt: 09523/6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de)
- Musik in fränkischen Schlössern (Burgpreppach): Sonntag, 19. Oktober, 17 Uhr, Schloss Burgpreppach. Die Cappella Musica Dresden spielt Werke von Johann Strauss. Tickets ab 29 €. (Kontakt: 09534 17280 oder info@schloesser-und-musik.de)
- Schüttbau Meisterkonzerte (Rügheim): Sonntag, 26. Oktober, 17 Uhr, Schüttbau. Mit Naturtrompeter Moritz Görg und Sopranistin Anna Feith. Einzelkarten: 30 € (erm. 15 €). (Kontakt: 09523/5475 oder karten@schuettbau-meisterkonzerte.de)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!