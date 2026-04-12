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Kunst und Klimawandel: Führung durch die Ausstellung „Unter unserer Sonne“

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026
Kunst und Klimawandel: Führung durch die Ausstellung „Unter unserer Sonne“
Die Führung durch die Ausstellung findet am 16. April um 16:30 Uhr statt. Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
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BAD KISSINGEN – Wie lässt sich der Klimawandel in der Rhön jenseits von nackten Zahlen begreifbar machen? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer besonderen Führung durch die Ausstellung „Unter unserer Sonne – Die Rhön im Wandel“, die am Donnerstag, den 16. April 2026, um 16:30 Uhr im Lichthof des Landratsamtes Bad Kissingen stattfindet.

Wissenschaftliche Daten werden hier in eine greifbare Bildsprache übersetzt. Im Rahmen des Projekts „Kultur.vermittelt.Klima“ haben sich Mitglieder des Malvereins „Palette e.V.“ sowie die Holzbildhauerinnen Dr. Annette Scheder und Eva Reichert-Nelkenstock intensiv mit den klimatischen Veränderungen ihrer Heimat auseinandergesetzt.

Fachliche Impulse und künstlerische Einblicke

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Die Führung bietet eine einzigartige Kombination aus Fakten und Interpretation. Das Klimaschutzmanagement des Landkreises liefert die wissenschaftliche Basis, während die beteiligten Künstlerinnen exklusive Einblicke in die Hintergründe ihrer Werke geben.

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Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswochen „#TUN2026 – Teilhaben. Umdenken. Neugestalten.“ des Bildungsbüros und wird vom Regionalmanagement koordiniert. Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Organisatorische Details für Besucher

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. Zur besseren Planung bittet das Organisationsteam um eine vorherige Anmeldung.

  • Ort: Landratsamt Bad Kissingen, Lichthof (Obere Marktstraße 6)

  • Barrierefreiheit: Der Ausstellungsort ist über eine Rampe zugänglich.

  • Anreise: Es wird eine umweltschonende Anreise mit dem ÖPNV empfohlen (Haltestelle: Berliner Platz).

  • Anmeldung: Per E-Mail an kultur@kg.de oder telefonisch unter 0971 801 5151.

Weitere Informationen zur Ausstellung und den Hintergründen finden Interessierte auf der Webseite:

www.kultur-kg.de/unterunserersonne

Für Rückfragen steht Felix Gantner vom Projektmanagement Kultur unter felix.gantner@landkreis-badkissingen.de zur Verfügung.

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