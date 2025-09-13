Kunst verbindet – Integrationsbeirat lädt zum Kunstbasar im Rathausinnenhof ein
SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Integration durch Kunst“ veranstaltet der Integrationsbeirat mit Unterstützung des KulturPackt e.V. am Samstag, 13. September 2025, von 11 bis 16 Uhr einen besonderen Kunstbasar. Im Innenhof und in der Rathausdiele können freischaffende und Hobbykünstler ihre Werke einem breiten Publikum präsentieren und sich miteinander vernetzen.
Das Interesse an der Veranstaltung ist groß: Innerhalb von nur zwei Wochen gingen beim Integrationsbeirat 40 Bewerbungen ein, von denen 33 ausgewählt wurden. Ganz im Sinne des Mottos ist es gelungen, eine ausgewogene Mischung aus lokalen und neu zugewanderten Kunstschaffenden zusammenzubringen. Die Gäste erwartet ein lebendiges Repertoire an künstlerischen Ausdrucksformen, von Öl-, Aquarell- und Acrylgemälden über Fotografie, Zeichnungen und Grafikdesign bis hin zu Plastiken und Skulpturen.
Über die Ausstellung hinaus bieten einige Künstlerinnen und Künstler kleine Workshops an, in denen Besucher ihr Können weitergeben. Sowohl Kinder als auch Erwachsene können sich an ausgewählten Ständen kreativ ausprobieren und mitgestalten. Der Integrationsbeirat lädt alle Interessierten herzlich ein, die Vielfalt der Kunst in Schweinfurt und Umgebung zu erleben.
