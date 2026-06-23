Kunstinstallation „Sisi & Ludwig II.“ von Ottmar Hörl im Kurgarten Bad Kissingen eröffnet
BAD KISSINGEN – Der Kurgarten vor dem Arkadenbau verwandelt sich derzeit in eine begehbare Kunstlandschaft: Der renommierte Konzeptkünstler Ottmar Hörl präsentiert dort seine aktuelle Installation „Sisi & Ludwig II.: Zwei Menschen, ein Schicksal“.
Die Installation im Detail
Seit der Eröffnung am Dienstag sind über 100 rund 50 Zentimeter hohe Skulpturen der beiden historischen Persönlichkeiten im Kurgarten platziert. Die Installation ist eine Hommage an die Geschichte Bad Kissingens, in dem sich die Wege von Kaiserin Elisabeth von Österreich (Sisi) und König Ludwig II. im Jahr 1864 während eines Kuraufenthaltes trafen.
-
Besuchsinformationen: Die Installation ist täglich bis einschließlich Sonntag, 5. Juli 2026, frei zugänglich im Kurgarten zu besichtigen.
-
Künstlerischer Ansatz: Hörl verzichtet bewusst auf eine verklärte Darstellung als Herrscherfiguren. Er inszeniert Sisi als reife, vom Leben gezeichnete Frau und Ludwig II. als Figur, die zwischen Repräsentation und innerem Rückzug steht. Damit steht die menschliche Dimension der beiden Cousinen und Cousins im Mittelpunkt.
Würdigung durch die Stadt
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel sowie Peter Weidisch, Leiter der Abteilung Kultur, Bildung und Soziales, betonten den hohen Stellenwert dieser temporären Kunst im öffentlichen Raum. Die Installation verbindet den historischen Welterbe-Status Bad Kissingens mit einer modernen, zeitgenössischen Form der Auseinandersetzung mit der Geschichte.
Souvenirs und Verkaufsstellen
Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, Figuren von Sisi und Ludwig II. zu erwerben. Diese sind in folgenden Geschäften in Bad Kissingen erhältlich:
-
Tourist-Information im Arkadenbau
-
Museum Obere Saline
-
Modehaus Ludewig
-
Buchhandlung Schöningh
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!