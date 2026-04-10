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Kunstkarussell: Die bunte Open Stage in der Bamberger Kulturfabrik KUFA

10. April 2026Letztes Update 10. April 2026
Kunstkarussell: Die bunte Open Stage in der Bamberger Kulturfabrik KUFA
Foto: Lara Müller
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BAMBERG – Am Donnerstag, 23. April 2026, öffnet sich in der Kulturfabrik KUFA wieder der Vorhang für eine neue Runde des „Kunstkarussells“. Ab 19:30 Uhr verwandelt sich die Bühne in eine offene Plattform für Talente aller Sparten und verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Kunst- und Kulturliebhaber.

Das Format bietet eine faszinierende Mischung aus verschiedenen darstellenden Künsten. Jede Veranstaltung ist ein Unikat, da die Bühne Künstlern aus den unterschiedlichsten Bereichen offensteht – von Musik und Tanz über Comedy und Jonglage bis hin zu Poetry und Theater.

Moderation mit Herz und Magie

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Durch den Abend führen zwei bekannte Gesichter der regionalen Kulturszene: Der Musiker Lukas Schröder und der Zauberkünstler Pascal Thieme übernehmen die Moderation. Während Schröder mit bamberger Herzlichkeit punktet, sorgt Thieme mit seinem charmant-frechen Auftreten und magischen Momenten für Unterhaltung zwischen den Programmpunkten.

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Insgesamt vier wechselnde Gäste pro Show sorgen dafür, dass sich das „Karussell“ bei jedem Termin neu erfindet und das Publikum immer wieder mit frischen Impulsen überrascht.

Plattform für neue Talente

Das Kunstkarussell versteht sich als Ort der Inspiration und Vielfalt. Wer selbst einmal im Rampenlicht stehen und sein Talent präsentieren möchte, ist herzlich eingeladen, sich für zukünftige Termine zu bewerben. Die Anmeldung ist unkompliziert über Instagram unter @kunstkarussellbamberg oder per E-Mail an folgende Adresse möglich:

info@kunstkarussell-bamberg.de

Tickets und Vorverkauf

Für alle, die das kreative Abenteuer lieber aus der Zuschauerperspektive genießen möchten, empfiehlt sich der Vorverkauf. Karten für den Abend in der KUFA sind online unter der folgenden Adresse erhältlich:

www.kunstkarussell-bamberg.de

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