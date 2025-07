KUNSTSTÜCK 2024/25: Veranstaltungsreihe des Landkreises Haßberge bietet buntes Programm im Juli

HASSFURT – Mit dem Kulturprojekt KUNSTSTÜCK startet der Landkreis Haßberge wieder mit einer Vielzahl kreativer Angebote in den Sommer. Von Workshops bis zu Konzerten wird Kunst und Kultur für Groß und Klein erlebbar gemacht.

Workshops für Erwachsene

Wer gerne künstlerisch arbeitet, kann im Juli an einem intensiven Druckworkshop mit Jannina Hector teilnehmen. Unter dem Titel „Schneiden und Drucken – Experimentieren mit dem Medium Druck“ werden an zwei Wochenenden – 21./22. Juli sowie 26./27. Juli – jeweils ab 10 Uhr individuelle Drucktechniken vermittelt. Die Teilnahme kostet 180 Euro pro Wochenende (zzgl. Material).

Ein besonderes Erlebnis bietet zudem der lange Abend im Juli am 12. Juli 2025 von 19 bis 24 Uhr im Atelier in der Mühle in Hofheim. Nach einem Wassertreten im Mühlbach und einem Imbiss finden die Schneidearbeiten im Garten, das Drucken im Atelier statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro inkl. Material. Anmeldung für beide Workshops unter 09523 950558 oder jannina.hector@gmx.de.

Workshops für Kinder und Familien

Am 19. Juli von 10.00 bis 14.00 Uhr bietet Gabriele Schöpplein den generationsverbindenden Kunstworkshop „Groß und Klein“ an. Kinder von 6 bis 15 Jahren können gemeinsam mit einem Elternteil oder Verwandten kreativ tätig werden. Weitere Infos und Anmeldung direkt bei der Künstlerin unter 09522/2709850 oder auf www.gabriel-fine-art.de.

Konzerte mit geistlichem Rahmen

Auch musikalisch wird im Juli einiges geboten:

Am Sonntag, 13. Juli 2025 um 10.15 Uhr in der Marienkirche Königsberg ,

in der , und am Sonntag, 20. Juli 2025 um 10.00 Uhr in der evangelischen Kirche Maroldsweisach

erklingen im Rahmen der Gottesdienste Bach-Kantaten, aufgeführt von der Kantorei Haßberge, Gästen, Solisten und dem Orchester Würzburg. Die musikalische Leitung liegt bei Matthias Göttemann. Die Predigten halten Pfarrer Peter Hohlweg (Königsberg) und Pfarrerin Martina Posekardt (Maroldsweisach). Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang sind willkommen. Kontakt: 09523 6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de.

Information und Broschüre

Die KUNSTSTÜCK-Broschüre 2024/2025 ist in Rathäusern, im Landratsamt Haßberge sowie in Geschäften erhältlich und kann auf Wunsch zugesandt werden. Weitere Auskünfte erteilt die Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter 09521/27-674 oder -694, sowie per Mail an kulturraum@hassberge.de.