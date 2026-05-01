KUNSTSTÜCK 2025/26: Kreatives Frühlingserwachen im Mai
LANDKREIS HASSBERGE – Wenn die Natur im Mai zur Höchstform aufläuft, zieht die Kunstszene im Landkreis nach. Unter dem Dach der Projektreihe „KUNSTSTÜCK“ bietet der kommende Monat eine bunte Palette an Ausstellungen, Workshops für Groß und Klein sowie hochkarätige Konzerte.
Ausstellungen & Events
Ein besonderes Highlight ist das 3. Sommerpleinair in Königsberg. Hier treffen sich Künstler und solche, die es werden wollen, zum gemeinsamen Malen unter freiem Himmel.
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Lichtmalerei & Sketching: Erfahrene Zeichner unterstützen Anfänger mit Tipps.
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Vernissage: Freitag, 22. Mai, um 17:00 Uhr im Kunsthandwerkerhof.
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Dauer: Bis zum 20. Juni (Do.–So., 14:30 bis 18:00 Uhr).
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Besonderheit: Die Künstlergruppe wiederMALweiber präsentiert Reiseskizzen und Pleinair-Arbeiten.
Kreativ-Workshops für Erwachsene
Jannina Hector lädt in ihr Atelier in der Mühle in Hofheim ein, um mit Formen und Drucktechniken zu experimentieren:
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„Blätter – Formen der Natur“: Samstag, 09. Mai (10:00–17:00 Uhr). Papierschnitte als Druckvorlage. Kosten: 180 €.
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„Schneiden und Drucken“: Wochenende am 16. & 17. Mai (ab 10:00 Uhr). Experimentelles Drucken. Kosten: 180 € zzgl. Material.
Angebote für Kinder & Jugendliche
Spielerisch die Welt entdecken und Geschenke gestalten – das Programm für junge Künstler:
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Abenteuer der Farben: Samstag, 02. Mai (10:00–14:00 Uhr). Thema: „Eine verrückte Welt“ mit Gabriele Schöpplein. Kosten: 25 € + 5 € Material.
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Muttertags-Aquarell: Samstag, 09. Mai (10:00–13:00 Uhr). Blumenbilder in der „Kunststube“ Haßfurt mit Janna Liebender-Folz. Kosten: 18 € + 2 € Material.
Musikalische Höhepunkte
Für Liebhaber klassischer Musik bietet der „Schüttbau“ in Rügheim ein besonderes Erlebnis:
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Meisterkonzert „Aufbruch und Vollendung“: Sonntag, 10. Mai, um 17:00 Uhr.
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Programm: Werke von Brahms (Streichsextett Nr. 1) und Schubert (Streichquintett C-Dur), gespielt vom Ensemble il capriccio.
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Eintritt: 30 € (ermäßigt 15 €).
Informationen & Programm:
Die vollständige Broschüre KUNSTSTÜCK 2025/2026 ist in den Rathäusern, im Landratsamt Haßberge und online erhältlich. Details gibt die Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter 09521/27-694.
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