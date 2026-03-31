KUNSTSTÜCK im April: Kreative Vielfalt und Workshops im Landkreis Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Passend zur Osterzeit und dem Erwachen der Natur blüht im April auch das kulturelle Leben im Landkreis auf. Zahlreiche Workshops für Kinder und Jugendliche, Ausstellungen sowie musikalische Highlights laden dazu ein, selbst kreativ zu werden oder Kunst in festlicher Frühlingsstimmung zu genießen.
Ein Schwerpunkt liegt im kommenden Monat auf der Nachwuchsförderung. Die Jugendkunstschule ARS VIVENDI in Ebelsbach startet ab dem 22. April neue Kursreihen. Unter dem Titel „Abenteuer der Farben“ können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sowie Jugendliche bis 18 Jahre in kleinen Gruppen ihre künstlerischen Fähigkeiten entdecken.
Workshops für junge Talente und Generationen
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Kinderkurse (6–12 Jahre): Zehn Termine, mittwochs und donnerstags ab 22./23. April, 17:00–19:00 Uhr (120 € inkl. Material).
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Jugendkurse (bis 18 Jahre): Zehn Termine, donnerstags ab 23. April, 19:00–20:15 Uhr (100 €).
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„Groß und Klein“: Ein besonderes Angebot verbindet die Generationen. Am 25. April (10:00–14:00 Uhr) gestalten Kinder von 6 bis 14 Jahren gemeinsam mit einem Erwachsenen (Eltern, Onkel oder Tante) eigene Kunstwerke.
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Anmeldung: Gabriele Schöpplein unter 0171/8248463 oder kunst.schule@gmx.net.
Ausstellungen und Mitmach-Aktionen
In Hofheim und Reckendorf stehen im April besondere Techniken und Materialien im Fokus:
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Monotypie-Workshop: Jannina Hector vermittelt am 11. April (10:00–17:00 Uhr) in ihrem Atelier in Hofheim die Kunst des Einmaldrucks (120 € zzgl. Material).
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Finissage in Reckendorf: Am Sonntag, 12. April (15:00–17:00 Uhr), endet die Ausstellung von Melina Müller in der Ziegelei Götz. Besucher können Werke aus Lehm und Leinen bewundern und an einer Mitmach-Aktion mit antiken Textilien teilnehmen.
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World Earth Day: Zum Aktionstag am 22. April (14:00–17:00 Uhr) lädt Melina Müller erneut in die Ziegelei Götz ein, um phantasievolle Lehmskulpturen zu modellieren.
Musikalisches Highlight in Haßfurt
Am 26. April um 17:00 Uhr verwandelt sich die Stadthalle Haßfurt in eine Bühne für junge Talente. Der Musicalchor „Junge Stimmen“ führt gemeinsam mit dem Orchester Würzburg ein Kindermusical auf. Karten sind für 4 bis 10 Euro unter 09523/6957 erhältlich. Eine spezielle Schüleraufführung findet am 30. April um 10:30 Uhr statt.
Detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich in der Broschüre KUNSTSTÜCK 2025/2026, die in den Rathäusern und im Landratsamt ausliegt. Beratung bietet zudem die Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter 09521/27-324.
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