KUNSTSTÜCK im Landkreis Haßberge – Kunst in ihrer närrischen Vielfalt
LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen des Kulturprojekts KUNSTSTÜCK lädt der Februar 2026 zu einer Vielzahl an kreativen Workshops und hochkarätigen Konzerten im Landkreis Haßberge ein. Während Erwachsene in Hofheim neue Drucktechniken erlernen können, bietet das Programm für Kinder spezielle Faschingsaktionen wie den Bau tierischer Masken in Ebern oder bunte Malprojekte in einer „verrückten Welt“. Ein musikalischer Höhepunkt erwartet Kunstliebhaber zudem in Rügheim, wo Franz Schuberts „Winterreise“ in einer besonderen Besetzung für Bariton und Englischhorn-Quartett aufgeführt wird.
Für Erwachsene bietet die Künstlerin Jannina Hector zwei ganztägige Workshops in ihrem Atelier in der Mühle an: Am 7. Februar steht die Technik der Monotypie im Fokus, während am 28. Februar individuelle Grußkarten gestaltet werden können. Kinder ab 6 Jahren können sich am 7. Februar gleich zwischen drei kreativen Angeboten entscheiden: Gabriele Schöpplein entführt in fantastische Farbwelten, Lydia Stoppera gestaltet im Heimatmuseum Ebern Masken für die Faschingszeit und Janna Liebender-Folz lädt zu einem fröhlichen Vormittag mit bunten Masken aus Farbkarton ein.
Das Schüttbau-Meisterkonzert am Sonntag, den 8. Februar, präsentiert mit Florian Götz und dem Grundmann-Quartett eine außergewöhnliche Interpretation von Schuberts Winterreise, bei der das Englischhorn eine zentrale instrumentale Rolle einnimmt. Alle Details zu den Terminen, Preisen und Anmeldemodalitäten sind in der aktuellen Broschüre KUNSTSTÜCK 2025/2026 zusammengefasst, die in den Verwaltungen des Landkreises ausliegt oder über die Koordinierungsstelle für Kultur und Bildung angefordert werden kann.
Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter 09521/27 324 bzw. -694 oder kulturraum@hassberge.de
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!