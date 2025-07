Kunstwerk aus Lebenshilfe Werkstatt soll Sennfelder Rathaus schmücken

SENNFELD – Ein besonderes Kunstprojekt aus der Werkstatt für behinderte Menschen der Lebenshilfe Schweinfurt fand am Montag seinen Weg ins Rathaus: Bürgermeister Oliver Schulze erhielt ein farbenfrohes Gemälde, das im Rahmen eines inklusiven Kunstprojekts entstanden ist. Die Übergabe markierte den Abschluss einer mehrwöchigen kreativen Zusammenarbeit zwischen dem angehenden Heilerziehungspfleger Martin Sagmeister und zwölf Mitarbeitenden der Werkstatt Sennfeld.

Sagmeister, der derzeit seine Ausbildung an der Fachschule für Heilerziehungspflege Schweinfurt (GGSD) absolviert und in der Werkstatt ein Praktikum macht, hatte das Projekt initiiert und begleitet. Unter dem Leitsatz „Vielfalt ist keine Herausforderung – sie ist eine Chance“ gestalteten die Teilnehmenden das Bild mithilfe individuell bemalter Gummibärchen-Abdrücke. Die in vier Größen und verschiedenen Farben aufgestempelten Bären symbolisieren laut Sagmeister die Einzigartigkeit jedes Menschen – erst gemeinsam entstehe daraus ein harmonisches Gesamtbild.

Das Kunstwerk wurde von der Werkstatt in einen selbst gefertigten Holzrahmen eingefasst und an Bürgermeister Schulze überreicht. Dieser zeigte sich sichtlich bewegt und sprach von einem „Farbkleks für ein monotones Amtsgebäude“, der künftig in der hohen Stube des Rathauses hängen soll. Zugleich lobte er die langjährige, enge Verbindung zwischen der Gemeinde Sennfeld und der Werkstatt.

Zum Abschluss erhielten alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler eine kleine Anerkennung der Gemeinde. Die Werkstatt-Mitarbeitenden äußerten die Hoffnung, dass das Bild möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht wird – als sichtbares Zeichen gelebter Inklusion.