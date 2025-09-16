Kunterbunter Poetry Slam im Herbst – Newcomer und Bühnenlegenden beim Schweinfurter Poetry Slam #82
SCHWEINFURT – Mit einem bunten und vielversprechenden Line-up kehrt der Poetry Slam im Oktober nach Schweinfurt zurück. Am Samstag, dem 11. Oktober, versammelt Moderator und Organisator Manfred Manger eine Reihe von Bühnenlegenden und aufstrebenden Talenten in der Disharmonie. Das Publikum darf sich auf eine abwechslungsreiche und literarisch anspruchsvolle Veranstaltung freuen.
Mit dabei ist Nya Ditt (Fürth), zweifache U20 Frankenmeisterin und amtierende U20-Landesmeisterin Bayern. Von jahrzehntelanger Bühnenerfahrung kann hingegen „GAX“ (Axel Gundlach) aus Frankfurt am Main berichten, der als Autor, Kabarettist und Dadaist mit seinen gesellschaftskritischen Texten überzeugt. Ebenfalls keine Unbekannten in Schweinfurt sind Hannah Haberberger (Fürth), Trize-Meisterin Bayern 2022, und Thomas Schmidt (Schwabach), Frankenmeister 2016, die mit ihren unterschiedlichen Stilen das Publikum begeistern. Sylvia Brunner (Neunkirchen), die erst spät zum Slam kam, sowie Marco Valentino (Hamburg) und Toni Hilpert (Helmbrechts), der nach einer längeren Pause wieder durchstartet, vervollständigen das vielfältige Line-up.
Der Poetry Slam, der seit 2006 als älteste literarische Serienveranstaltung der Stadt gilt, zeichnet sich durch seine Publikumsjury aus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bewerten die einzelnen Beiträge und küren im finalen Stechen den Sieger oder die Siegerin des Abends. Als Trophäe winkt die „goldene Dichterschlacht-Schüssel“. Die Preise dafür bringen die Zuschauer selbst mit, die klingelbeutelartig eingesammelt werden. Musikalisch wird der Abend von der Nürnberger DJane Lisa Smaragd begleitet.
Der Oktoberslam findet am Samstag, den 11. Oktober 2025, um 20:00 Uhr in der Disharmonie statt, Einlass ist bereits um 19:00 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 17 Euro. Im Vorverkauf kosten die Tickets für Erwachsene 12 Euro (zzgl. Gebühren), für Schüler und Mitglieder von Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder der Disharmonie 10 Euro. Eine rechtzeitige Anreise wird empfohlen, da freie Platzwahl herrscht. Tickets sind online unter www.disharmonie.de oder telefonisch unter 0 97 21/2 88 95 erhältlich. Ermäßigte Tickets gibt es auch über das Kontaktformular auf der Slam-Homepage www.poetryslamschweinfurt.de.
