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Kupferdiebstahl an der Sankt Georg Kirche in Bischofsheim i. d. Rhön
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BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag (jeweils 12:00 Uhr) ein Regenfallrohr aus Kupfer von der Fassade der Sankt Georg Kirche in der Straße „Am Kirchplatz“ entwendet.
Einzelheiten zum Vorfall
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Tatort: Sankt Georg Kirche, Am Kirchplatz, Bischofsheim i. d. Rhön.
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Beute: Ein Regenfallrohr aus Kupfer.
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Schaden: Der Wert des entwendeten Materials beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Kirchplatz gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.
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