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Kupferdiebstahl an der Sankt Georg Kirche in Bischofsheim i. d. Rhön

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Kupferdiebstahl an der Sankt Georg Kirche in Bischofsheim i. d. Rhön
Symbolfoto: 2fly4
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BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag (jeweils 12:00 Uhr) ein Regenfallrohr aus Kupfer von der Fassade der Sankt Georg Kirche in der Straße „Am Kirchplatz“ entwendet.

Einzelheiten zum Vorfall

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Kirchplatz gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.

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