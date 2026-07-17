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Kupferkabel von Baustelle in Höchberg gestohlen

17. Juli 2026Letztes Update 17. Juli 2026
Kupferkabel von Baustelle in Höchberg gestohlen
Auf dem Foto: Holz-Kabeltrommeln für elektrische Outdoorverkabelungen; Foto: Kitipong Theantawon
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HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Von einer Baustelle am Rudolf-Harbig-Platz sind innerhalb mehrerer Tage Kupferkabel entwendet worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen dem 2. Juli, 14:00 Uhr, und dem 16. Juli, 13:15 Uhr, mehrere Kupferkabel von der Baustelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.

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