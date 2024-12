Kurios: Beim Räuchern mit Decken ging was schief…

ZEIL AM MAIN – Am Montag, den 09.12.2024, gegen 12:00 Uhr, wollte ein 73-jähriger Mann in seinem Räucherofen Schinken räuchern.

Um zu verhindern, dass Ruß auf den Schinken tropfte, deckte er diesen mit Decken ab. Leider entzündeten sich die Decken, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.

In dem freistehenden Schuppen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.