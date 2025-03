Kurios: Blue-Coconut? – Wer wollte da extrem nach Kokosnuss duften?

RANDERSACKER – Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr bemerkten Passanten eine bläuliche Verfärbung und einen ungewöhnlichen Kokosnussgeruch an einem Entwässerungsgraben in der Fährstraße. Der Graben, gespeist durch die Oberflächenentwässerung von Randersacker, Theilheim und Eibelstadt, mündet über einen Bach in den Main.

Die Ursache sowie die genaue Art der Verunreinigung sind derzeit unbekannt. Eine erste Kontrolle durch die Polizei ergab keine sichtbare Verschmutzung mehr im Regenrückhaltebecken. Eine Wasserprobe wurde zur Analyse an eine Fachbehörde übermittelt. Bislang wurden keine negativen Umweltauswirkungen festgestellt.

Die Wasserschutzpolizei Würzburg übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise:

Wer hat das Einleiten einer größeren Menge blauer Flüssigkeit in die Oberflächenentwässerung beobachtet?

Wem ist die Verfärbung bereits im Vorfeld oder an einem anderen Ort aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Wasserschutzpolizei Würzburg zu melden.