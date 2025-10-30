Auto IU
Kurios: Diebe greifen fett ab – Altfett einer Imbissbude gestohlen
ROTTENDORF / LKR. WÜRZBURG – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es an einem Imbiss in der Edekastraße in Rottendorf zu einem Diebstahl von Altfett. Eine männliche und eine weibliche Person wurden über eine Überwachungskamera dabei beobachtet, wie sie Altfett aus einem Lagercontainer abschöpften und es mittels eines Handwagens zu einem Fahrzeug transportierten. Der Wert des entwendeten Altfetts beträgt circa 25 Euro.
Personenbeschreibung der Täter:
- Männliche Person: circa 185 cm groß, kräftige Statur, circa 30 Jahre alt.
- Weibliche Person: circa 170 cm groß, schlanke Statur, circa 30 Jahre alt.
Zeugenaufruf:
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet die Öffentlichkeit um Hinweise:
- Wer hat die Täter zur Tatzeit in oder um den Kiosk beobachten können?
- Wer kann Angaben zu einem möglichen Fahrzeug (Transporter/LKW) der Täter machen?
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail (pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de) in Verbindung zu setzen.
