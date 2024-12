Kurios: Einzelner Reifen „fällt“ Auto an – Gibt es Zeugen in Haßfurt?

HAßFURT – Eine kuriose Geschichte ereignete sich am Montag, den 02.12.2024, um 07:20 Uhr. Ein 38-jähriger VW-Fahrer war in der Brückenstraße auf der Staatsstraße 2275 in Richtung Haßfurt unterwegs, als ihm plötzlich ein einzelner Reifen entgegenkam.

Der Reifen setzte sich unter seinem Fahrzeug fest, wodurch die vordere Stoßstange und der Kühlflüssigkeitsbehälter beschädigt wurden. Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Es konnte jedoch kein Fahrzeughalter oder Versucher des Vorfalls festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet nun um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise etwas bemerkt haben oder Informationen zu dem verlorenen Reifen und dem möglichen Fahrzeug geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.