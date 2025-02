Kurios: Fußgänger sticht Reifen eines Blitzerfahrzeuges platt und kommt in die Psychiatrie

NIEDERWERRN – LKR. SCHWEINFURT – Am Freitagmorgen hat ein Mann ein Blitzerfahrzeug beschädigt und wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Der 56-Jährige, der psychisch auffällig wirkte, wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der aufgebrachte Fußgänger gegen 09:50 Uhr in der Hainleinstraße an ein kommunales Blitzerfahrzeug heran und geriet dabei in einen Streit mit einem Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung. Nachdem sich der Mann zunächst entfernte, kehrte er kurz darauf zurück und stach mit einem Messer einen Reifen des Blitzerfahrzeugs platt. Anschließend flüchtete er erneut vom Tatort.

Durch schnelle Ermittlungen der Schweinfurter Polizei wurde ein 56-jähriger Landkreisbewohner als Tatverdächtiger identifiziert. Die Beamten trafen ihn kurz darauf an seiner Wohnanschrift an, nahmen ihn in Polizeigewahrsam und stellten das mutmaßliche Tatmittel, ein Springmesser, sicher.

Da der Mann psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er auf Anordnung der Stadt Schweinfurt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.