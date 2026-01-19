Kurios: Gartenarbeiten lösen Polizeieinsatz aus
RIMPAR – Ein 22-jähriger Mann mit einem Brotmesser hat am Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Rimpar ausgelöst. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den jungen Mann in der Bonhoefferstraße beobachtet, wie er mit der langen Klinge hantierte, woraufhin die Einsatzzentrale mehrere Streifenwagen in den Ort entsandte. Zur Sicherheit der Bevölkerung wurde dabei auch ein nahegelegener Kindergarten durch die Beamten vorsorglich gesichert.
Die Situation klärte sich jedoch schnell auf, als die Einsatzkräfte den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Besucher auf einem Privatgrundstück antrafen. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige lediglich versuchte, einen größeren Ast im Garten mit dem Messer abzutrennen. Zuvor war er mit dem Küchenwerkzeug um das Grundstück gelaufen, was aus der Ferne bedrohlich gewirkt hatte.
Die Polizei stellte fest, dass zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahr für die Öffentlichkeit bestand. Der junge Mann wurde von den Beamten ausführlich über die Außenwirkung seines Verhaltens aufgeklärt und für die Besorgnis sensibilisiert, die das offene Tragen von Messern auslösen kann. Nach dem klärenden Gespräch konnte der Polizeieinsatz beendet werden und der Mann durfte vor Ort bleiben.
