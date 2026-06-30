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Kurios: Jetzt gehen schon die Gyros-Diebe um…

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Kurios: Jetzt gehen schon die Gyros-Diebe um…
Bild von -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ auf Pixabay
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GOLDBACH, OT UNTERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich am Sonntagvormittag: Ein unbekannter Täter entwendete rund 20 Kilogramm Gyros aus einem Kühlanhänger vor dem Feuerwehrhaus in der Wiesenstraße.

Hergang des Vorfalls

Gegen 10:00 Uhr stellten Verantwortliche der Freiwilligen Feuerwehr Unterafferbach fest, dass eine rote Kunststoffkiste mit dem Fleisch aus einem unverschlossenen Kühlanhänger gestohlen wurde. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 110 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und sah, wie der Täter die Kiste sowie weitere Gegenstände auf sein Fahrzeug lud und anschließend in Richtung Kaiserberg davonfuhr.

Täter- und Fahrzeugbeschreibung

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Doggenclub

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

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Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen einachsigen Holder mit Beiwagen gehandelt haben. Nähere Details zur Farbe oder einem Kennzeichen sind derzeit nicht bekannt.

Zeugenaufruf

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter bzw. zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021 / 857-2230 zu melden.


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