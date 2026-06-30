Kurios: Jetzt gehen schon die Gyros-Diebe um…
GOLDBACH, OT UNTERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich am Sonntagvormittag: Ein unbekannter Täter entwendete rund 20 Kilogramm Gyros aus einem Kühlanhänger vor dem Feuerwehrhaus in der Wiesenstraße.
Hergang des Vorfalls
Gegen 10:00 Uhr stellten Verantwortliche der Freiwilligen Feuerwehr Unterafferbach fest, dass eine rote Kunststoffkiste mit dem Fleisch aus einem unverschlossenen Kühlanhänger gestohlen wurde. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 110 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und sah, wie der Täter die Kiste sowie weitere Gegenstände auf sein Fahrzeug lud und anschließend in Richtung Kaiserberg davonfuhr.
Täter- und Fahrzeugbeschreibung
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
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Alter: ca. 25 bis 30 Jahre
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Erscheinungsbild: männlich, deutsch
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Haare: kurz und dunkel
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Bekleidung: dunkles T-Shirt mit weißem Detail auf der linken Brust, Sonnenbrille
Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen einachsigen Holder mit Beiwagen gehandelt haben. Nähere Details zur Farbe oder einem Kennzeichen sind derzeit nicht bekannt.
Zeugenaufruf
Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter bzw. zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021 / 857-2230 zu melden.
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