Kurios: Mann kommt selbst auf Polizeidienststelle und wird dort direkt verhaftet

LOHR AM MAIN – LKR. MAIN-SPESSART – Ein 23-jähriger Mann erschien am späten Freitagabend gegen 23.55 Uhr in der Polizeiinspektion Lohr am Main, um einen Sachverhalt zu schildern.

Während der Bearbeitung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein nationaler Haftbefehl vorlag. Da der Mann die fällige Geldstrafe in Höhe von 590 Euro nicht begleichen konnte, wurde er verhaftet und der Justizvollzugsanstalt Würzburg überstellt.