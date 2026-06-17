Kurios: Polizeieinsatz weil Luftgewehre die Fenster offen halten sollten
MÖNCHBERG (OT SCHMACHTENBERG, LKR. MILTENBERG) – Ein ungewöhnlicher Grund führte am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Schmachtenberger Straße. Besorgte Bürger hatten zwei Luftgewehre gemeldet, die deutlich sichtbar in den Fenstern eines Wohnhauses standen.
Tathergang
Gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein aufmerksamer Anwohner die Waffen in den Fenstern entdeckt hatte. Da die Hintergründe der Situation zunächst unklar waren und eine potenzielle Gefahr nicht sofort ausgeschlossen werden konnte, rückten die Beamten umgehend zur Überprüfung aus.
Auflösung und Hintergründe
Vor Ort stellte sich der Sachverhalt als harmlos heraus: Ein 56-jähriger Bewohner hatte die Luftgewehre lediglich zweckentfremdet, um die geöffneten Fenster gegen das Zuschlagen durch den Wind zu sichern.
Maßnahmen der Polizei
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Sicherstellung: Die Luftgewehre wurden durch die Einsatzkräfte sichergestellt.
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Ermittlungen: Die Polizei prüft nun, ob durch das Platzieren der Waffen im öffentlichen Sichtbereich Verstöße gegen waffenrechtliche Vorschriften vorliegen.
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Entwarnung: Die Polizei betonte ausdrücklich, dass zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahr für die Bevölkerung bestand.
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