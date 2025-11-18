Kurios: Selbstgebaute Teelichtheizung löst Feuerwehreinsatz aus
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Montagabend löste starker Rauch, der von einer selbstgebauten Teelichtheizung ausging, einen Feuerwehreinsatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße aus. Verletzt wurde niemand.
Gegen 22:00 Uhr meldete die integrierte Leitstelle eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mieter sich eine sogenannte Teelichtheizung gebaut hatte, um seine Wohnung zu heizen. Dieses Konstrukt erzeugte so viel Rauch und Ruß, dass die Brandmelder im Hausflur ausgelöst wurden.
Die Feuerwehr Schweinfurt musste die Wohnung lüften. Dies war jedoch erst möglich, nachdem eine Polizeistreife den Mieter erfolgreich überreden konnte, die Wohnungstür zu öffnen. Da keine offensichtliche Gefahr für Leib und Leben bestand, wurde auf eine Zwangsöffnung verzichtet.
Dank der Kommunikation der Einsatzkräfte konnte die Wohnung gelüftet werden. Es entstand kein Sachschaden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!