Kurios: Spaziergänger meldet freilaufenden Skorpion an Polizei
ROTTENDORF – Am Donnerstagabend meldete ein Spaziergänger in Rottendorf der Polizei einen Skorpion an der Hauswand eines Wohnanwesens. Die eintreffenden Beamten fanden ein circa drei Zentimeter großes Tier vor, dessen Herkunft nicht geklärt werden konnte. Der Skorpion wurde von der Polizei eingefangen und zur Beruhigung der Anwohner an ein Tierheim übergeben.
Medienberichten zufolge könnte es sich um eine aus südlichen Urlaubsländern eingeschleppte oder bereits in geringem Umfang in Süddeutschland heimische Art handeln. Diese Tiere sind für den Menschen ungefährlich, und ihre Giftwirkung wird als schwächer als ein Bienenstich beschrieben.
