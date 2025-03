Kurios: Weil die Versicherung nicht zahlen wollte – Mann zückt Messer in einer Versicherungsfiliale

WÜRZBURG/INNENSTADT – Mann bedroht Versicherungsangestellten mit Messer

Am Freitagnachmittag betrat ein unbekannter Mann eine Versicherungsfiliale in der Theaterstraße und zog plötzlich ein Messer aus seiner Jacke. Er hielt die Klinge auf Hüfthöhe in der rechten Hand und forderte vom Angestellten, dass sein Schaden bezahlt werde. Anschließend verließ der Täter die Örtlichkeit in Richtung Residenz.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Dunkle Cargohose

Dunkle Daunenjacke

Korpulente Figur (ca. 110 kg)

Ca. 175 cm groß

Südländisches Erscheinungsbild

Wenig Haar, ca. 35 Jahre alt

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.