Kurioser Diebstahl: Mann klaut Farbeimer mit Mofa
GRAFENRHEINFELD / SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet zwei Diebstahlsdelikte aus dem Stadt- und Landkreis. In Grafenrheinfeld wurden hochwertige Gartengeräte entwendet, während in Schweinfurt ein ungewöhnlicher Vorfall auf einem Supermarktparkplatz polizeilich aufgenommen wurde.
Die Beamten haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüfen mögliche Tatzusammenhänge oder Zeugenaussagen aus dem jeweiligen Umfeld.
Ungewöhnlicher Diebstahl in der Niederwerrner Straße
Ein kurioser Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr im Schweinfurter Stadtgebiet. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Niederwerrner Straße entwendete ein Mofa-Fahrer im Vorbeifahren einen Eimer Wandfarbe. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute unmittelbar vom Tatort und konnte unerkannt entkommen.
Einbruch in Gartenhütte in Grafenrheinfeld
In einer Kleingartenanlage in der Gochsheimer Straße in Grafenrheinfeld schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, zu. Aus einer dortigen Gartenhütte wurden verschiedene Werkzeuge und Gartengeräte gestohlen. Der Beutewert beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.
Zeugen gesucht
Die Polizei Schweinfurt hofft auf Beobachtungen aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung der Täter beitragen können.
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Wer hat im Bereich der Kleingartenanlage in Grafenrheinfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?
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Wer kann Angaben zu dem Mofa-Fahrer oder dem Verbleib des Farbeimers in der Niederwerrner Straße machen?
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721 202-0 entgegengenommen.
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