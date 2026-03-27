Kurioser Polizeieinsatz wegen bewaffneter Person: Regenschirm löst Alarm in Kitzingen aus
KITZINGEN – Am Donnerstagnachmittag hat eine Mitteilung über eine vermeintlich bewaffnete Person im Stadtgebiet zu einem schnellen Einsatz der Kitzinger Polizei geführt. Nach einer umgehenden Fahndung konnten die Beamten jedoch schnell Entwarnung geben: Die angebliche Schusswaffe stellte sich als gewöhnlicher Regenschirm heraus.
Gegen 14:50 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie in der Oberen Kirchgasse einen Mann beobachtet habe, der mit einer Sturmhaube bekleidet sei und eine Schusswaffe in der Hand trage. Die Person bewegte sich laut der Mitteilung in Richtung Ritterstraße. Mehrere Streifenwagen machten sich daraufhin sofort auf die Suche nach dem Unbekannten.
Verwechslung führt zu polizeilicher Kontrolle
Anhand der genauen Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte den Mann kurze Zeit später in der Innenstadt ausfindig machen und kontrollieren. Bei der Überprüfung des 65-jährigen Dominikaners klärte sich die Situation rasch auf:
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Kleidung: Der Mann trug eine schwarze Mütze und einen schwarzen Schal, den er sich aufgrund der Witterung weit ins Gesicht gezogen hatte.
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Gegenstand: Statt einer Waffe trug der Senior lediglich einen geschlossenen, schwarzen Regenschirm bei sich.
Die Mitteilerin räumte gegenüber den Beamten ein, dass eine Verwechslung der beiden Gegenstände aufgrund der äußeren Umstände nicht auszuschließen sei. Da kein strafbares Verhalten vorlag, konnte der 65-Jährige nach Abschluss der Kontrolle seinen Weg fortsetzen.
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