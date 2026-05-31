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Kuriositäten und Schönheiten: Öffentliche Führung zu Gemüse und Balkonpflanzen an der LWG

31. Mai 2026Letztes Update 31. Mai 2026
Kuriositäten und Schönheiten: Öffentliche Führung zu Gemüse und Balkonpflanzen an der LWG
Die Litschi-Tomate: Einfach mal Entdecker spielen – Einblick in die Forschungsarbeit der LWG kombiniert mit vielen Gartentipps bieten die öffentlichen Führungen von Mai bis September an jedem 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Christine Scherer © LWG Veitshöchheim
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VEITSHÖCHHEIM – Wie lässt sich eine bunte, blühende Vielfalt für Insekten auf dem heimischen Balkon schaffen? Und welche fast vergessenen oder exotischen Gemüsesorten trotzen dem Klimawandel im eigenen Beet? Antworten auf diese Fragen geben die Fachleute der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) bei ihrer nächsten öffentlichen Führung am Donnerstag, den 11. Juni 2026, auf dem grünen Campus in Veitshöchheim.

Ab 18:00 Uhr verwandeln sich die Schaugärten in eine Entdeckungsmeile für Hobbygärtner, Pflanzenliebhaber und Berufstätige.

Robuste Klimagewinner: Von der Litschi-Tomate zur Spaghetti-Bohne

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Im Fokus der rund 1,5-stündigen Führung stehen Gewächse, die mit den veränderten Witterungsbedingungen optimal zurechtkommen. Die Experten der LWG stellen echte Kuriositäten vor:

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  • Die Litschi-Tomate: Stammt ursprünglich aus Südamerika, gilt als extrem robust und profitiert von den steigenden Temperaturen. Neben ihrer außergewöhnlichen Optik ist sie ein Magnet für Bestäuber-Insekten.

  • Die Spaghetti-Bohne: Das wärmebedürftige Gemüse aus dem asiatischen Raum punktet im Beet vor allem durch seine natürliche Widerstandskraft gegenüber den klassischen Bohnenkrankheiten.

Zusätzlich zeigt das Team der LWG, welche aktuellen Trends es bei den Balkonpflanzen gibt. Vorgestellt werden Sorten, die nicht nur durch Reichblütigkeit und Schönheit überzeugen, sondern auch besonders pflegeleicht und witterungsbeständig sind.

Alle Eckdaten zur Führung am 11. Juni

Die öffentlichen Führungen der LWG richten sich gezielt an Einzelpersonen, kleine Gruppen und Berufstätige, die sich nach Feierabend praxisnahe Tipps abholen möchten.

  • Termin: Donnerstag, 11. Juni 2026

  • Uhrzeit: 18:00 Uhr (Dauer: ca. 1,5 Stunden)

  • Treffpunkt: Haupteingang zum Gelände der LWG, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim

  • Kosten: 5 € pro Person (wird vor Ort direkt vom Gästeführer entgegengenommen)

Wichtige Hinweise zur Anmeldung

Da die Gruppengröße auf maximal 25 Teilnehmende begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung zwingend erforderlich. Ohne vorherige Registrierung kann keine Teilnahme garantiert werden.

Hinweis für größere Gruppen: Vereine, Firmen oder größere Ausflugsgruppen werden gebeten, einen individuellen Führungstermin zu vereinbaren. Anfragen hierzu gehen an die Bayerische Gartenakademie per E-Mail an fuehrungen@lwg.bayern.de oder telefonisch unter 0931-9801-3342. Weitere Infos gibt es unter www.lwg.bayern.de/fuehrungen.

Ausblick: Weitere Termine & Tag der offenen Tür

Wer im Juni keine Zeit hat, kann sich bereits die folgenden Themenführungen (jeweils in Veitshöchheim) vormerken:

  • 2. Juli: Der Garten als Lebensraum: Bienenpflanzen, Nützlingsförderung im Garten

  • 6. August: Der Garten im Klimawandel

  • 3. September: Pflegeleicht gärtnern mit Stauden

Save the Date: Am Sonntag, 5. Juli 2026, lädt die LWG von 9:00 bis 16:00 Uhr zum großen Tag der offenen Tür an den Standorten Veitshöchheim und Thüngersheim ein. Unter dem Motto „Vielfalt. Innovation“ erwartet die Besucher ein buntes Programm aus Vorträgen, Führungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Vorab-Infos dazu gibt es unter www.lwg.bayern.de/tdot26.

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