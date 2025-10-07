Kurs: Tradition mit Zukunft – Brotbacken im Holzofen und Fermentieren von Gemüse
KLEINMÜNSTER – Der Naturhof Fallenbacher in Kleinmünster lädt am Samstag, den 18. Oktober 2025, zum „Herbstwerkeln“ ein. Unter dem Motto, das Interesse am Gärtnern, häuslichen Wirtschaften und Versorgen zu fördern, stehen ein ganzer Tag lang traditionelles Backen mit Sauerteig und die Fermentation von Lebensmitteln im Fokus. Die Teilnehmer können wertvolles Wissen zur Haltbarmachung und Verarbeitung von Ernteanteilen erwerben und ihre selbst hergestellten Produkte mit nach Hause nehmen.
Kreisfachberater Guntram Ulsamer freut sich über das wiederaufkeimende Interesse am häuslichen Wirtschaften.
Vormittag: Sauerteigbrot und knusprige Brötchen (ab 10:00 Uhr)
Der Vormittag widmet sich der Verarbeitung von Getreide und der Herstellung von Brot und Brötchen mithilfe von Sauerteig im Holzbackofen.
Die Teilnehmer beschäftigen sich ausführlich mit den fünf essenziellen Zutaten für ein gutes Brot: Mehl – Wasser – Salz – Sauerteig – Zeit. Es wird behandelt, welche Mehle und Typen für welchen Einsatz geeignet sind, und wie man den Sauerteig und den Ofen die „Regierung in der Küche“ übernehmen lässt. Zudem werden Tipps für Rettungsmaßnahmen bei Missgeschicken und weitere Kniffe im Umgang mit dem Teig vermittelt. Jeder Teilnehmer nimmt sein selbstgebackenes Brot mit nach Hause.
Nachmittag: Fermentation – Königsweg der Haltbarmachung (14:00 bis 17:00 Uhr)
Am Nachmittag geht es weiter mit der Fermentation, die als Königsweg der Verarbeitung und Haltbarmachung gilt. Teilnehmer erhalten nützliches Hintergrundwissen darüber, wie fermentierte Lebensmittel durch Mikroben besonders wertvoll für unsere Ernährung sind. Christina Fallenbacher betont die langanhaltende Stabilität der so verarbeiteten Produkte, die häufig viele Monate hält.
Die Teilnehmer können gleich selbst ihren Ernteanteil für zuhause vorbereiten. In der Mittagspause zwischen den Veranstaltungen gibt es eine Verkostung, unter anderem mit Brot, fermentiertem Gemüse und Einblicken in fernöstliche Fermente wie Koji, Kombucha und Tempeh.
Anmeldung und Kosten
Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Veranstaltung (evtl. zzgl. Materialkosten).
- Anmeldung und weitere Informationen sind bei Christina Fallenbacher unter der E-Mail-Adresse c.fallenbacher@gmx.net oder telefonisch unter 0170/1636846 erhältlich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!