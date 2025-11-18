Auto IU

Kursangebot: Winterpflege für Obstbäume in den Haßbergen

18. November 2025Letztes Update 18. November 2025
Foto: Guntram Ulsamer, Landratsamt Haßberge
Sparkasse

KLEINMÜNSTER / LKR. HASSBERGE – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege bietet am Samstag, den 22. November, in Kleinmünster einen Obstbaumschnittkurs an. Der Kurs auf dem Naturhof Siebensachen richtet sich an alle Interessierten, die sich Wissen für die fachgerechte Pflege von Obstbäumen aneignen möchten.

Die Zeit ab dem späten Herbst bis in den März hinein gilt als ideal für den Pflegeschnitt von Apfel- und Birnbäumen, da die Bäume in die Winterruhe kommen. Geschäftsführer Guntram Ulsamer betont, dass der Schnitt essenziell für den Erhalt alter Sorten und die Sicherung der genetischen Vielfalt der Streuobstbestände ist, besonders angesichts des wachsenden Interesses an der Obstbaumkultur in Bayern.

Details zum Kurs:

Anmeldungen und Informationen sind beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege bei Geschäftsführer Guntram Ulsamer unter Telefon 09521/942621 oder per E-Mail an guntram.ulsamer@hassberge.de möglich. Alternativ kann man sich direkt bei Christoph Fallenbacher unter 0170/1636846 oder c.fallenbacher@gmx.net melden.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. November 2025Letztes Update 18. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)