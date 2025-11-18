Kursangebot: Winterpflege für Obstbäume in den Haßbergen
KLEINMÜNSTER / LKR. HASSBERGE – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege bietet am Samstag, den 22. November, in Kleinmünster einen Obstbaumschnittkurs an. Der Kurs auf dem Naturhof Siebensachen richtet sich an alle Interessierten, die sich Wissen für die fachgerechte Pflege von Obstbäumen aneignen möchten.
Die Zeit ab dem späten Herbst bis in den März hinein gilt als ideal für den Pflegeschnitt von Apfel- und Birnbäumen, da die Bäume in die Winterruhe kommen. Geschäftsführer Guntram Ulsamer betont, dass der Schnitt essenziell für den Erhalt alter Sorten und die Sicherung der genetischen Vielfalt der Streuobstbestände ist, besonders angesichts des wachsenden Interesses an der Obstbaumkultur in Bayern.
Details zum Kurs:
-
Datum: Samstag, 22. November
-
Uhrzeit: 9:00 bis 13:00 Uhr
-
Ort: Naturhof Siebensachen, Kleinmünster
-
Inhalt: Der Kurs behandelt Theorie und Praxis gleichermaßen. Referent und Streuobstpfleger Christoph Fallenbacher lehrt ein Schnittsystem, das die natürlichen Wachstumsgesetze anwendet, um Bäume schonend zu begleiten, zu fördern oder Altbäume gezielt zu revitalisieren.
-
Kosten: 35 Euro pro Person.
Anmeldungen und Informationen sind beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege bei Geschäftsführer Guntram Ulsamer unter Telefon 09521/942621 oder per E-Mail an guntram.ulsamer@hassberge.de möglich. Alternativ kann man sich direkt bei Christoph Fallenbacher unter 0170/1636846 oder c.fallenbacher@gmx.net melden.
