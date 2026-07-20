Kurzfilm macht auf Situation junger pflegender Menschen aufmerksam

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Das Pflegenetzwerk des Landkreises Bad Kissingen hat am Gymnasium Münnerstadt einen Kurzfilm über sogenannte Young Carer vorgestellt. Der Film soll Jugendliche sichtbar machen, die neben Schule und Alltag Verantwortung für kranke oder pflegebedürftige Angehörige übernehmen.

Young Carer kümmern sich beispielsweise um erkrankte Eltern oder Geschwister, unterstützen im Haushalt, begleiten zu Arztterminen oder leisten emotionale Unterstützung. Die zusätzlichen Aufgaben können für die betroffenen Jugendlichen eine große Belastung darstellen.

Um auf diese besondere Lebenssituation aufmerksam zu machen und den jungen Menschen eine Stimme zu geben, hat das Pflegenetzwerk des Landkreises Bad Kissingen einen rund vierminütigen Film produziert. Die Premiere fand in der Aula des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums Münnerstadt statt. Zu Gast war auch der stellvertretende Landrat Matthias Klement. Die Darstellerinnen und Darsteller des Films sind Schülerinnen und Schüler der Schule.

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Das Projekt wurde im Rahmen des Pflegenetzwerks zu 50 Prozent durch die Pflegekassen gefördert. „Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, pflegende Kinder und Jugendliche sichtbar zu machen“, sagte Antje Rink von der Regionalentwicklung des Landkreises Bad Kissingen.

Mit der Filmvorführung am Gymnasium Münnerstadt startet eine geplante Reihe an weiterführenden Schulen im Landkreis Bad Kissingen. Weitere Informationen und der Film sind unter www.kg.de/youngcarer abrufbar.