Kurzmeldungen der Polizeiinspektion Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Schrammstraße wurde in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14:30 Uhr, ein geparkter blauer VW Caddy beschädigt. Der unbekannte Täter zerstörte die Heckscheibe des Fahrzeugs. Der Schaden wir auf circa 500 Euro geschätzt.

DITTELBRUNN, OT HAMBACH, LKR. SCHWEINFURT. Die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen VW Golf zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 09:15 Uhr. Der Pkw war in der Haydnstraße geparkt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Unbekannte drangen gewaltsam in eine Wohnung in der Gabelsbergstraße ein. Ob hier etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 19:00 Uhr und 19:45 Uhr.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Unbekannte entwendeten aus der Handtasche einer 22-jährigen Deutschen Bargeld in Höhe von 70 Euro. Die junge Frau leistete zum Tatzeitpunkt erste Hilfe bei einer gestürzten Person am Markt. Die Tatzeit liegt zwischen 02:59 Uhr und 03:30 Uhr Sonntagmorgen.

SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF. Zwischen dem 8. November und dem 7. Dezember verschafften sich unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kurt-Schumacher-Straße. Ob hier etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Einer 83-jährigen Seniorin wurde am Montag, gegen 17:00 Uhr, während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Oskar-v.-Miller-Straße die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Neben diversen Karten befanden sich auch circa 100 Euro Bargeld in dem Geldbeutel.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In einem Lokal in der Zehntstraße kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nachdem ein 38-jähriger Ukrainer Streit mit mehreren Anwesenden suchte, kam es zwischen ihm und drei bislang unbekannten Täter zu einer Schlägerei. Die Täter flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.